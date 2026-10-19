La nueva sede de Podemos en Huelva aparece con pintadas: «IGLESIAS CASTA»

La nueva sede de Podemos en Huelva capital ha amanecido con numerosas pintadas en su fachada, entre ellas mensajes como «TRAIDORES», «COMEGAMBAS» e «IGLESIAS CASTA». El local, situado en la calle Diego de Almagro, ha sido objeto de varios grafitis que han cubierto parte de los elementos exteriores del inmueble y que también incluyen una referencia a la Taberna Garibaldi, el establecimiento vinculado al ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

En concreto, una de las pintadas contiene el mensaje «Taberna Garibaldi: Dona aquí», en alusión al negocio de hostelería impulsado por Pablo Iglesias en Madrid. Además, los autores han modificado el propio nombre de la formación en la fachada: han pintado sobre la letra ‘P’ del rótulo de Podemos y han colocado una ‘J’ en su lugar, de manera que ahora puede leerse «Jodemos Huelva».

Podemos Huelva ha anunciado que ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional para poner los hechos en conocimiento de las autoridades. La formación ha calificado lo ocurrido de ataque vandálico y ha recordado que no es la primera vez que sus instalaciones sufren este tipo de acciones.

De hecho, el partido ha señalado que la anterior sede, ubicada en la calle Marina, también fue objeto de actos similares. La reiteración de estos episodios ha llevado a la formación a denunciar públicamente una situación que considera injustificable y que, a su juicio, afecta de manera particular a su organización en la capital onubense.

El portavoz local de Podemos, José Antonio González, ha llamado la atención sobre el hecho de que estos incidentes se produzcan en determinados momentos de especial tensión política. En este sentido, ha apuntado que la sede de la formación es la única de la capital que, según sostiene, recibe periódicamente este tipo de ataques.

«Se ve que Podemos es una fuerza política que molesta especialmente a los intolerantes», ha afirmado González, que también ha relacionado estos episodios con los discursos que se difunden en el espacio público. El portavoz ha advertido de que los mensajes de odio que circulan en medios de comunicación y redes sociales pueden acabar trasladándose a las calles.

La formación ha lamentado que estos hechos se produzcan en Huelva, una ciudad que ha descrito como habitualmente tranquila, y ha insistido en la necesidad de rechazar los comportamientos que buscan intimidar o deteriorar las instalaciones de una organización política.