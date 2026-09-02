«Que te vote Mohamed VI», así ha amanecido la sede del PSOE en Úbeda (Jaén)

La sede del PSOE de Úbeda (Jaén) ha amanecido con una contundente pintada dirigida contra los socialistas y con una referencia expresa al rey de Marruecos, Mohamed VI. «Que te vote Mohamed VI» es el mensaje que alguien ha dejado escrito en la fachada de la sede socialista, en plena escalada de tensión política por la situación de Ceuta y las movilizaciones convocadas en la tarde de hoy en apoyo de la ciudad autónoma.

La pintada aparece en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez y para el PSOE, después de que la crisis abierta en torno a Ceuta haya provocado un intenso enfrentamiento político entre los principales partidos. Precisamente este miércoles están previstas concentraciones en distintos puntos del país para mostrar apoyo a los ceutíes y reclamar una respuesta firme ante la situación.

El mensaje encontrado en Úbeda utiliza una frase que se ha convertido en una de las expresiones más reconocibles de la crítica política contra Pedro Sánchez, pero incorpora en esta ocasión el nombre de Mohamed VI, rey de Marruecos. Las imágenes muestran cómo la pintada ha quedado plasmada sobre la fachada del inmueble que alberga la sede del PSOE en la localidad jiennense de Úbeda.

El PSOE de Jaén condena los hechos

Desde el PSOE de Jaén han condenado los hechos y han rechazado cualquier forma de vandalismo, amenaza o intimidación contra sus sedes y representantes. El secretario de organización de los socialistas jiennenses, Víctor Torres, ha censurado lo ocurrido y ha defendido que este tipo de actuaciones no tienen cabida en una sociedad democrática.

Torres ha señalado que se trata de comportamientos que pretenden alterar la convivencia y ha asegurado que los socialistas no se dejarán amedrentar. El dirigente del PSOE también ha situado el episodio dentro del ambiente de tensión generado alrededor de las movilizaciones por Ceuta.

El socialista ha criticado –siguiendo la línea marcada desde Ferraz– a quienes, a su juicio, «están aprovechando la situación para elevar la confrontación política». Según ha defendido, las concentraciones convocadas en apoyo de Ceuta están siendo utilizadas para atacar al Gobierno de España y al Partido Socialista.