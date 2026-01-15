Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

A sus 78 años, el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas ha destilado décadas de experiencia clínica y reflexión personal en una premisa que, a primera vista, podría parecer contradictoria: para alcanzar la plenitud, es tan importante lo que recordamos como lo que decidimos olvidar.

Según el experto, el bienestar emocional no es un destino idílico, sino un equilibrio dinámico que se apoya en dos pilares fundamentales: una salud física sólida y una memoria selectiva.

El arte de «olvidar» para sanar

Para Rojas, la «mala memoria» no es una carencia cognitiva, sino una herramienta de salud mental. Consiste en la capacidad de perdonar y dejar ir las experiencias negativas que, de otro modo, se convertirían en lastres emocionales. El psiquiatra sostiene que darle vueltas a los fracasos o los agravios del pasado impide avanzar.

«Saber olvidar es salud mental», afirma, sugiriendo que debemos realizar una especie de «cirugía estética» de nuestra propia historia, reinterpretando los sucesos dolorosos desde una perspectiva más constructiva y positiva.

El ‘Castillo de la Felicidad’ y sus cuatro torres

Más allá de la anécdota de la memoria, el doctor Rojas propone una estructura sólida para construir una vida con sentido. Define la personalidad equilibrada como la puerta de entrada a lo que él llama el «castillo de la felicidad». Una vez dentro, este hogar debe sostenerse sobre cuatro pilares o áreas vitales:

Amor: vínculos afectivos sanos y profundos. Trabajo: una actividad profesional que aporte propósito. Cultura: el enriquecimiento intelectual que nos permite entender el mundo. Amistad: un círculo social que brinde apoyo y compañía.

Cuando estos elementos se trabajan con voluntad y tesón, el individuo logra diseñar un proyecto de vida coherente, que es, en última instancia, lo que define a una persona feliz.

La matemática de la satisfacción: resultados vs. expectativas

Uno de los puntos más interesantes de la filosofía de Rojas es su visión sobre las expectativas. Para el psiquiatra, la infelicidad suele nacer de un desajuste matemático: la felicidad es el resultado de dividir lo que hemos logrado entre lo que esperábamos obtener. En una sociedad obsesionada con el éxito inmediato y los estímulos externos, Rojas aboga por la moderación. Si nuestras expectativas son desmedidas, el desencanto es inevitable.

Por ello, recomienda cultivar la felicidad «hacia dentro», alejándose de la comparación constante y centrándose en una armonía relativa y realista.

Invertir en el cuerpo para proteger la mente

Finalmente, el experto recuerda que el bienestar físico no es una cuestión estética, sino una inversión directa en la estabilidad emocional. Una buena salud actúa como un colchón que nos permite enfrentar los desafíos cotidianos con mayor vitalidad.

En definitiva, la fórmula de Rojas nos invita a cuidar el envase (el cuerpo) mientras limpiamos el contenido (la mente), permitiéndonos caminar por la vida con menos peso y mucha más paz.