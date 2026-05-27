Ranking de los 10 países de Europa con la tasa de obesidad más alta: descubre en qué puesto está España

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, aproximadamente una de cada ocho personas en todo el mundo padecía obesidad, lo que equivale a más de 890 millones de personas. La prevalencia mundial de la obesidad en adultos se ha más que duplicado desde 1990, y es interesante conocer cuáles son los países de Europa donde la tasa de personas adultas es más alta.

Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Mundial de la Obesidad y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha comparado las tasas de obesidad en Europa entre los años 2024 y 2025. «Algunos países experimentan aumentos debido a cambios en el estilo de vida, mientras que otros han logrado reducciones notables mediante estrategias integrales de salud pública», detalla Basari Hospital.

Los países de Europa con mayores tasas de obesidad

En las últimas décadas, ha aumentado de forma exponencial el consumo de alimentos ultraprocesados, junto con una mayor ingesta de azúcares y grasas saturadas. A esto se suman porciones cada vez más grandes, el alejamiento de las dietas tradicionales basadas en alimentos integrales y una «comercialización agresiva» de productos poco saludables.

Por otro lado, el aumento de trabajos sedentarios y del tiempo frente a pantallas ha reducido el nivel de actividad diaria, de forma que una gran parte de los adultos no realiza suficiente ejercicio. Además, el diseño de las ciudades favorece el uso del automóvil frente a los desplazamientos a pie o en bicicleta, mientras que en muchas escuelas se ha reducido la educación física. La tecnología, por su parte, también ha contribuido a disminuir el movimiento cotidiano.

Asimismo, la predisposición genética puede explicar entre el 40% y el 70% de la variación en el peso corporal, y a esto se suman posibles cambios epigenéticos relacionados con la obesidad materna. También se han identificado alteraciones en la microbiota intestinal y la influencia de sustancias químicas disruptoras endocrinas presentes en el entorno.

Del mismo modo, los factores psicológicos desempeñan un papel importante. Comer por razones emocionales, el estrés y la falta de sueño afectan al metabolismo y favorecen el aumento de peso. Además, la depresión y la ansiedad están asociadas con ciertos mecanismos de adicción a la comida.

Los países de Europa con mayores tasas de obesidad son:

Irlanda pasa de 30,70 a 21,30, lo que representa una disminución del 30,6% y refleja un progreso destacado gracias a un enfoque sanitario integrado. Chequia desciende de 30,72 a 22,80, con una reducción del 25,8% atribuida a medidas preventivas de salud más completas. Polonia baja de 32,19 a 23,10, lo que supone una caída del 28,2% y evidencia el impacto de la educación en salud y la promoción del deporte. Hungría pasa de 36,43 a 26,40, con una disminución del 27,5% gracias a importantes avances en políticas de salud pública. Reino Unido aumenta de 26,94 a 27,80, lo que representa un incremento del 3,2% y muestra la persistencia del problema a pesar de las intervenciones del sistema sanitario. Malta desciende de 36,02 a 28,90, con una reducción del 19,8% asociada a la implementación de una estrategia nacional contra la obesidad. Grecia sube de 30,06 a 31,00, con un aumento del 3,1% que refleja un alejamiento progresivo de la dieta mediterránea tradicional. Turquía pasa de 26,22 a 32,10, lo que supone un incremento del 22,4% debido a la rápida occidentalización de la dieta. Croacia aumenta de 34,80 a 35,80, con un crecimiento del 2,9% vinculado a cambios de estilo de vida tras la pandemia. Rumanía sube de 38,34 a 39,50, lo que representa un aumento del 3,0% asociado a la urbanización y cambios en los hábitos alimentarios.

Panorama global

A nivel global, la cabeza de los países de altos ingresos, Estados Unidos tiene una prevalencia de obesidad del 41,64%, impulsada por factores como los estilos de vida sedentarios y el alto consumo de alimentos ricos en calorías. Mientras, países como Qatar (40,79%) y Kuwait (38,88%) también registran altas tasas de obesidad, influidas por la urbanización y los cambios en la alimentación. Por su parte, la región del Pacífico domina la lista, con países como Samoa Americana, Nauru y las Islas Cook que presentan tasas de obesidad excepcionalmente altas.

Estados Unidos pasa de 41,64 a 42,40, lo que supone un aumento del 1,8% y confirma una tendencia al alza. La Polinesia Francesa desciende de 47,02 a 45,80, con una reducción del 2,6% que indica una leve mejora. Samoa baja de 52,83 a 47,30, registrando una caída del 10,5% y una evolución claramente positiva. Tonga pasa de 63,37 a 48,20, con una disminución del 23,9% que refleja un avance muy significativo. Tuvalu desciende de 57,73 a 51,60, lo que representa una reducción del 10,6% y una mejora sostenida. Las Islas Cook bajan de 66,05 a 55,90, con un descenso del 15,4% asociado a cambios importantes en salud pública. Nauru pasa de 69,65 a 61,00, registrando una caída del 12,4% y una mejora notable. Niue desciende ligeramente de 63,71 a 61,50, con una reducción del 3,5% que muestra una leve mejoría. Tokelau baja de 67,05 a 64,80, con un descenso del 3,4% que indica una mejora gradual. Samoa Americana pasa de 70,29 a 68,50, con una reducción del 2,5% que refleja avances moderados.

Finalmente, Cardio Alianza alerta: «Según estimaciones internacionales la prevalencia global de obesidad podría pasar del 16% actual al 39% en 2040».