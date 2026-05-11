Asistir a una corrida en la Plaza de Toros de Las Ventas durante la Feria de San Isidro es una de las experiencias más emblemáticas de la cultura madrileña. Sin embargo, para quienes van por primera vez, la elección del asiento, el tipo de tendido o incluso el momento del día puede marcar por completo la experiencia. La plaza se divide en zonas con diferente exposición al sol, precios muy variados y condiciones de visibilidad distintas, lo que hace importante entender bien cómo está organizada antes de comprar las entradas. ¿Dónde sentarse en Las Ventas: los mejores tendidos y localidades para la Feria de San Isidro 2026?

En esta guía te explicamos de forma clara qué tendidos son de sol, sombra y sol y sombra, dónde es mejor sentarse si es tu primera vez, cómo varían los precios por zonas durante San Isidro, dónde comprar entradas oficiales y qué debes tener en cuenta para prepararte ante el calor y la duración del espectáculo.

¿Qué tendidos son de sol, sombra y sol y sombra en Las Ventas?

En la Plaza de Toros de Las Ventas, los tendidos se organizan según la orientación del sol durante la tarde, lo que influye tanto en el precio como en la comodidad del asiento.

Tendidos de sol y sombra

Son una zona intermedia.

Parte del tendido está al sol y parte queda en sombra.

A medida que avanza la tarde, vas cambiando de luz a sombra.

Tienen un precio medio.

Ofrecen un equilibrio entre visibilidad, comodidad y coste. Suelen ser la opción más equilibrada para muchos asistentes.

Tendidos de sombra

Son los más valorados.

Se sitúan en el lado norte de la plaza.

Permanecen en sombra durante prácticamente toda la corrida.

Son los más caros.

Ofrecen mayor confort, especialmente en días calurosos.

Regla rápida para orientarte

Si estás sentado mirando el ruedo desde la puerta grande:

Izquierda es la sombra.

Centro es de sol y sombra.

Derecha en el sol

Dónde sentarse si vas por primera vez a una corrida en Las Ventas

Si es tu primera vez en Las Ventas, lo más recomendable es elegir zonas con buena visibilidad y comodidad. Los tendidos bajos de sol y sombra son la opción más equilibrada: permiten ver bien la corrida sin el calor extremo del sol pleno:

Mejor opción general: tendido bajo de sol y sombra.

Alternativa cómoda: sombra baja (más cara, pero más fresca).

Evitar primera vez: andanadas altas de sol (más distancia y calor).

Precios por zona en la Feria de San Isidro 2026

Los precios en San Isidro varían mucho según ubicación, altura y exposición al sol:

Andanadas de sol: desde 20–40 euros.

Tendido de sol: entre 40–100 euros según fila.

Sol y sombra: entre 90–170 euros.

Sombra: desde 130 euros hasta más de 300 euros en filas bajas.

Dónde comprar las entradas para Las Ventas

Las entradas oficiales para la Plaza de Toros de Las Ventas se pueden adquirir en:

Taquillas oficiales de la plaza.

Venta online autorizada

Plataformas oficiales de la feria de San Isidro. Recomendación: evitar reventa no oficial, especialmente en fechas clave. La demanda es muy alta en San Isidro, por lo que muchos días se agotan con antelación.

El sol en Las Ventas durante San Isidro: qué tendidos tienen más calor

La Feria de San Isidro se celebra entre mayo y junio, cuando Madrid alcanza temperaturas elevadas por la tarde.

Más calor: tendidos de sol (lado sur).

Intermedio: sol y sombra.

Más fresco: sombra (lado norte). En corridas largas, el sol puede ser muy intenso en los tendidos bajos del sur, especialmente a partir de media tarde.

La mejor relación calidad-precio en Las Ventas

Dos opciones destacan claramente:

Tendido bajo de sol y sombra

Buena visibilidad.

Sombra parcial en parte de la tarde.

Precio medio.

Andanada de sol

Muy barato.

Vista más lejana

Mucho calor en mayo-junio.

Para disfrutar bien de una tarde en Las Ventas conviene ir preparado