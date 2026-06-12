La Policía esperó a que Beret actuara frente al Papa para detenerlo y no empañar su visita a España

En la tarde de este jueves, 11 de junio, la Policía Nacional detuvo al cantante español Francisco Javier Álvarez Beret –conocido en el mundo musical por su último apellido– por una presunta agresión sexual. Su última aparición pública fue hace escasos días en la Vigilia de Oración que León XIV llevó a cabo en el Estado Olímpico de Barcelona. Según ha podido conocer OKDIARIO, la Policía esperó justo a que pasara ese momento, su actuación, para llevar a cabo la detención.

El artista fue detenido en Sevilla en la tarde de ayer. Pasó directamente a las dependencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la ciudad hispalense y, finalmente, quedó en libertad. No obstante, el juez tomó medidas cautelares: tiene prohibido comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante y le ha retirado el pasaporte durante tres meses.

Tal y como han informado fuentes policiales, la presunta agresión sexual se llevó a cabo el pasado mes de abril. OKDIARIO ha ampliado esa información conociendo que fue en Sevilla donde se produjeron esos hechos hace un par de meses. De igual forma, este periódico ha podido conocer que la Policía Nacional conoció los hechos hace días, pero desde dicha institución prefirieron esperar a que actuara frente al Papa León XIV para llevar a cabo su detención. El motivo fue no empañar la visita del Santo Padre a nuestro país, España.

A Beret se le atribuye un delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Durante su comparecencia judicial en la tarde de este jueves, el cantante se acogió a su derecho a no declarar. La causa será investigada por la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Cancelados dos conciertos de Beret: Elche y Armilla

En la mañana de este viernes, se ha podido conocer que el Ayuntamiento de Elche ha tomado la decisión de cancelar el concierto que Beret tenía programado para el próximo 10 de agosto. Tras las informaciones acerca de la detención del cantante, el consistorio ilicitano «ha decidido cancelar la actuación prevista en NITS de Festa», explicaban a través de un comunicado en redes sociales.

De igual forma, el Ayuntamiento de Armilla (Granada) también ha anunciado la cancelación de otro concierto de Beret en las Fiestas de San Miguel. «Frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres, no habrá dudas, ni ambigüedades, ni pasos atrás», han comunicado desde el consistorio granadino.