Así es la nueva pareja de Sandra Barneda, directora de una agencia de modelos

La nueva novia de Sandra Barneda se llama Pascalle Paerel y es una joven modelo que arrasa en Instagram. Todo el mundo sabe que la presentadora mantuvo una relación sentimental estable con Nagore Robles. A pesar de sus idas y venidas, estuvieron juntas mucho tiempo e intentaron no llamar la atención de la prensa cuando decidieron poner fin al noviazgo. En la actualidad Sandra y Nagore disfrutan de una conexión estupenda, tanto es así que trabajan en el mismo programa y entre ellas no hay ningún tipo de problema, al contrario. La comunicadora ha vuelto a encontrar el amor gracias a Pascalle y cada vez se conocen más datos sobre esta relación.

Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Sandra Barneda se niega a esconder su historia de amor, aunque tampoco quiere dar determinados detalles porque forman parte de su más estricta intimidad. La bailarina que le ha robado el corazón no forma parte de la crónica social y está intentando que continúe con su trayectoria lejos del universo rosa. Sin embargo, Barneda despierta una gran curiosidad entre el público y cada vez se conocen más datos sobre su novia.

Pascalle Paerel tiene 15 años menos que la presentadora y lleva mucho tiempo dedicándose al mundo del espectáculo. Es madre de una hija y posee su propia empresa. Fuentes cercanas aseguran que ha trabajado mucho hasta alcanzar la cima del éxito y su intención es continuar en el anonimato. A pesar de que su nombre suena con fuerza en el mundo del baile, la novia de Sandra era un rostro desconocido para los seguidores de la prensa del corazón. No obstante, ya lleva un año manteniendo una relación con Barneda.

Pascalle Paerel, dueña de su propia agencia

Pascalle Paerel ha dedicado su vida a la danza y es experta en ballet clásico. De origen holandés, desde que era una niña contó con el apoyo de su entorno para perseguir su sueño y ha conseguido llegar a lo más alto. En la actualidad tiene 33 años y ha formado parte de varias compañías que han recorrido los mejores teatro de Europa. Entre otros éxitos, Pascalle ha conseguido ser una de las primeras figuras de la National Opera Ballet de los Países Bajos.

La artista es propietaria de su propia empresa: una agencia de modelos que genera beneficios más que suculentos. El negocio se llama The Fashion Composers y principalmente está enfocado en trabajar con bailarines profesionales en el mundo de la moda. Pascalle ejerce de CEO y se encarga de realizar editoriales de moda, shootings, desfiles y todo tipo de eventos relacionados con la moda y el arte. Su reto es mezclar la moda con el baile, y vea que ha llegado a conquistar a firmas tan lujosas como Louis Vuitton, Burberry o Hermes.

La empresaria es una gran apasionada de la música tecno. En sus redes sociales ha publicado fotografías en varios festivales e incluso ha llegado a ejercer de DJ en algunos locales de Holanda. De hecho ha trabajado con discotecas muy importantes que le han permitido seguir explorando su talento. No obstante, lo que más llama la atención es que tiene una faceta solidaria bastante desarrollada. A través de la plataforma de Open University ha colaborado en multitud de causas benéficas, algo que tiene en común con su nueva compañera sentimental.

Pascalle tiene una hija fruto de su relación anterior, una historia de amor que duró muchos años y que terminó poco después del nacimiento de la pequeña. Se llama Lana y nació en agosto de 2021, así que Sandra Barneda se ha encontrado de repente una bebé en la familia.

¿Cómo se lleva Sandra Barneda con su ex?

Sandra Barneda y Nagore Robles vuelven a trabajar juntas gracias a ‘Supervivientes’. Sandra es la presentadora de uno de los tres programas del reality y Nagore ejerce como tertuliana. Siempre ha dejado claro que en ningún momento ha tenido diferencias con su ex, al contrario. En el terreno amistoso funcionaban perfectamente y donde tenían encontronazos eran en el ámbito sentimental, por eso ahora continúan Unidas y comparten algunos proyectos.

«Me sigue llamando la atención que haya mucha gente preguntándome por esto por puro interés mediático», contestó Nagore hace unas semanas cuando le preguntaron si hablaba con frecuencia con Sandra. «Lo veis como si fuera una peli. “A vosotros ni os va ni os viene que tengamos relación». La comunicadora es plenamente consciente de que su ex es muy celosa de su intimidad, por eso ha intentado en tantas ocasiones no dar más datos de la cuenta. «Coged cualquier telenovela y haceos la vuestra, pero este tema no voy a contestarlo más», les respondió a sus seguidores.