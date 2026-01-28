Rocían con una sustancia química a una congresista demócrata en plena comparecencia en Minneapolis

Un hombre ha rociado con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar cuando ésta comparecía ante el aforo del Ayuntamiento de Minneapolis para hablar sobre las redadas policiales de la Administración de Donald Trump. El ataque a la congresista de origen somalí ha sido cuestionado por algunos comunicadores estadounidenses, como Anthony Brian Logan, que ha puesto en duda la veracidad de la escena y ha señalado que se trataría de algo pactado.

Ilhan Omar se estaba dirigiendo a los presentes desde el atril cuando un hombre, que estaba sentando en primera fila justo enfrente de ella, se ha levantado y le ha rociado con la sustancia química que llevaba en una jeringa.

La congresista demócrata ha reaccionado lanzándose sobre el agresor, al que ha intentado plantarle cara, aunque no ha llegado a hacerlo porque los agentes de la Policía Local lo han retenido rápidamente. El revuelo se ha desatado en la sala, mientras los agentes se echaban sobre el hombre, tirado en el suelo, para arrestarlo.

Tras lo ocurrido, varios de los presentes en el lugar han arropado a la congresista durante unos minutos, mientras otros se dedicaban a grabar la escena. A continuación, Ilhan Omar ha retomado su discurso y, justo entonces, los policías se han llevado detenido al responsable del ataque, que ha sido acusado de agresión en tercer grado.

«Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que ganen los matones», ha dicho la congresista, que ha agradecido el apoyo recibido a sus «increíbles electores», a los que ha aclarado que está «bien». «Somos fuertes en Minnesota y nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos lancen», ha zanjado.

Omar ha aprovechado su comparecencia para pedir la destitución de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y la abolición del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE), después de la muerte a tiros en plenas redadas antiinmigración de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales desplegados en Minneapolis.