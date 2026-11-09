Feijóo recuerda a Sánchez en Mallorca que «ningún nombramiento mío ha tenido problemas con la justicia»

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a resaltar en Palma su capacidad de gestión frente a los ocho años del Gobierno del PSOE: «Necesitamos un gobierno que después del 29 de noviembre devuelva la decencia y la gestión a nuestro país». Y aquí ha llegado el recordatorio para Pedro Sánchez y para los votantes: «Llevo bastante tiempo gestionando las cosas públicas; he intentado y he conseguido que ninguna persona que hubiese llevado mi nombre en el decreto de nombramiento tuviese un sólo problema jamás ante la Administración de Justicia».

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no gobernará «pendiente de la televisión ni de las redes sociales». «Yo he venido a levantar el país, no a insultar», ha subrayado.

El ‘popular’, en contraposición con el actual presidente Pedro Sánchez, ha dicho que él no cree que el país «sea un escenario» ni que gobernar sea equivalente a protagonizar «una serie de televisión». «Mi discurso es el de la responsabilidad, el respeto a la gente y el respeto a mi país. Ofrezco lo que soy», ha señalado.

Feijóo ha explicado que él entiende la política «como un servicio» y ha pedido a quienes «quieren ganar dinero» que «se dediquen a otra cosa». «No esperéis de mi frivolidad, que viva pendiente de la televisión y de las redes sociales, que levante más la voz. Yo he venido a levantar mi país, no he venido a insultar. Estoy harto», ha manifestado.

«Llevan ocho años creando una burbuja de falta de vivienda y ahora resulta que la culpa la tiene la oposición. No coló, porque nos enteramos que la pareja de su portavoz tiene 33 viviendas y ha ejecutado desahucios», ha señalado.

Después la campaña tornó hacia las pensiones, algo que ha considerado «un clásico, como una sinfonía de Beethoven». «En los noventas ya decían que cuando gobernara el PP se acabarían las pensiones. Cuando gobernó Aznar se actualizaron, pero después llegó Zapatero el joyero y las congeló», ha incidido.

Si gobierna el PP, ha prometido, las pensiones se actualizarán de forma anual conforme al IPC. «Vamos a garantizar la viabilidad del sistema, porque los jóvenes también tienen derecho a una pensión», ha señalado.

Ahora, ha criticado, los socialistas defienden los servicios públicos. «Tras el segundo accidente de tren en nueve meses. Si los van a defender así, que no los defiendan», ha sostenido.

«La manera de defender los servicios públicos es gestionándolos, es aprobar cuentas anuales, es planificar inversiones… Cada euro robado por el sanchismo es un euro no invertido en la construcción de vivienda, en plazas para las fuerzas de seguridad o en funcionarios. Por eso necesitamos un gobierno que devuelva la decencia y la gestión a nuestro país», ha dicho.

En materia de vivienda, el líder del PP ha anunciado, además de la construcción de un millón de piso, una serie de medidas fiscales como la rebaja del 60% del IVA a los jóvenes que compren su primera vivienda, la bonificación del Impuesto de la Renta en los primeros cuatro años del primer trabajo de un joven, completar los avales por el 100% del precio de la hipoteca , y que los jóvenes menores de 40 años podrán prorratear el pago de impuestos por la adquisición mientras dure su hipoteca.

También se ha comprometido a desbloquear la ley antiokupas que «Francina Armengol ha tenido cuatro años bloqueada en el Congreso. La vamos a aprobar en los primeros 100 días de Gobierno».