Page se negó a cambiar su agenda para acompañar a Sánchez en el mitin de Toledo que luego el PSOE canceló

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se negó a cancelar su agenda para acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin que debía haberse celebrado este miércoles, 21 de octubre, en Toledo. Según han confirmado fuentes del entorno del presidente castellano-manchego a OKDIARIO, Page tenía programado un viaje a Italia para captar inversiones para su comunidad y se negó a cambiar su agenda para el evento de precampaña que, finalmente, fue desconvocado por el PSOE.

Estas mismas fuentes indican que «ni se nos consultó para organizar el mitin, ni tampoco se nos ha dicho por qué se canceló». Al equipo de campaña de Pedro Sánchez, que está a caballo entre el Palacio de la Moncloa y la sede socialista de la madrileña calle Ferraz, no se le ocurrió consultar con Emiliano García-Page, que tendría que intervenir en el acto, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, considerada la cara visible del «sanchismo» en Castilla-La Mancha.

De hecho, siempre según el entorno del barón socialista castellano-manchego, el propio Page se enteró a última hora del pasado viernes, 16 de octubre, de la convocatoria del mitin. Y no fue por el equipo de campaña de Pedro Sánchez, ni por Ferraz, sino por miembros del PSOE de Castilla-La Mancha que sí habían sido informados.

Ese mismo día, cuando todavía no había hecho pública su decisión de no asistir al Comité Federal que se iba a celebrar el sábado 17 de octubre, unas horas después, sin posibilidad de intervenir y con el único objetivo de aprobar las listas electorales y nombrar sustituta de la ya ex portavoz del PSOE, Montse Mínguez, Emiliano García-Page se enteró de las intenciones de Sánchez y decidió no acompañarle y seguir con su agenda.

Page tampoco asistió a aquel Comité Federal que duró exactamente 15 minutos, en el que no hubo turnos de palabra ni presencia de reporteros gráficos, por «cuestiones de espacio», según explicaron desde el Gabinete de Comunicación del PSOE, pero sí aclaró a los suyos, aquella misma noche del viernes 16, en las horas previas a la celebración del Comité Federal, que no iba a modificar su agenda y, por tanto, tampoco estaría presente en el mitin de Pedro Sánchez en Toledo, junto con su compañera de partido Milagros Tolón, ministra y ex alcaldesa de Toledo.

La agenda de Page

En la agenda de Page estaba señalado desde hacía tiempo un viaje a Italia, para reunirse con empresarios del sector, que estarían interesados en invertir en la comunidad castellano-manchega. Fuentes del Gobierno de la región aseguran que «de ese viaje dependen importantes inversiones y la creación de alrededor de 400 puestos de trabajo».

Desde el entorno de Page aseguran que, igual que nadie les informó de la convocatoria del dichoso mitin, «tampoco se nos ha dado explicación de los motivos de la desconvocatoria». Esa desconvocatoria se anunció a través de las redes sociales del PSOE y fuentes del partido le quitan hierro mientras aseguran que «son cosas que pasan en campaña, que cada día tienes que ir haciendo planes nuevos y modificando antiguos».

Por supuesto, en el PSOE no quieren ver ningún punto de conexión entre la relación más que distante y fría de Sánchez y Page, ni con los conflictos en la elaboración de las listas y el caso concreto de Albacete, donde el candidato elegido por el 98,42% para encabezar la lista al Congreso, Emilio Sáez, fue sustituido por la Comisión Federal de listas por Amparo Torres, en cuya «hoja de servicios» se incluye una defensa férrea del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, frente a la figura del también expresidente Felipe González.

Zapatero está hoy siendo investigado por los presuntos delitos de

tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, en el caso Plus Ultra, además de los supuestos delitos contra la Hacienda Pública (delito fiscal) y de contrabando, por los que está siendo investigado en la pieza separada que se abrió tras la aparición de un alijo de joyas en la caja fuerte de su despacho.

La frase en cuestión que lleva en su haber Amparo Torres es

«Más Zapateros y menos jarrones chinos llenos de espinas apoderándose de la rosa». El «jarrón chino» («muy valiosos, pero que molestan en todas partes», según dijo un día el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol) era Felipe González.