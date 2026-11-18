El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido esta mañana al plató de Espejo Público, con Susanna Griso. El líder del Ejecutivo acude a la segunda entrevista televisiva de esta semana, tras conversar con Carlos Franganillo en los informativos de Telecinco. La presentadora catalana no ha dejado pasar la oportunidad de reprochar a Sánchez su gestión al mando del país.

Por toda la población es sabida la ausencia del dirigente socialista en la misa funeral por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda. En vez de dar el pésame a los familiares y reconfortar a los heridos presentes en el acto de Toledo, Sánchez se fue a grabar un pódcast con Jordi Wild en Manresa.

Griso atiza sin pudor a Sánchez

La periodista comenzó planteándole al político socialista cómo deben sentirse los familiares de los fallecidos: «¿Usted cree que las víctimas de Urda o de Adamuz o del covid o de la Dana pueden entender que las plante? ¿Qué es más importante: su aconfesionalidad o ese necesario bálsamo de consuelo que necesitan las víctimas tras haber perdido a un ser querido?».

Sánchez, como en la entrevista con Franganillo, esquivó responder a la pregunta con un escueto «el bálsamo y el consuelo», sin profundizar más, y se fue por las ramas afirmando que han aumentado las indemnizaciones a los familiares de las víctimas mortales.

🗣️ «Es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast» ➡️ La reflexión de @susannagriso sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas de Urda 📲 El presidente responde en #EspejoPúblico https://t.co/UFmXznQjtg — Espejo Público (@EspejoPublico) November 18, 2026

«No se entiende que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast»

La comunicadora barcelonesa no cedió ante los malabares del presidente y le volvió a formular la misma cuestión junto con una reflexión recriminatoria: «¿Usted no cree que el mayor apoyo psicológico es que el presidente del Gobierno esté allí apoyándolas? Se lo digo porque es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast».

El líder del Ejecutivo calificó la valoración de Griso de «injusta» y, para variar, le achacó no estar en lo cierto. «Esa información no la tiene usted correcta». Un nuevo modus operandi de Sánchez, que consiste en negar la mayor cualquier información que no le viene bien y estableciendo cualquier declaración u opinión que le interesa como la verdad absoluta.