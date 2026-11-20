El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido abiertamente el voto independentista catalán ante la amenaza islámica: «Es una emergencia de seguridad nacional», ha sostenido desde Salamanca este viernes. Preguntado por las declaraciones del independentista Carles Puigdemont sobre su rechazo a negociar con Vox, Abascal ha replicado: «¿En qué cabeza cabe que vamos a pedir algo a Puigdemont?».

El líder de Vox ha prometido defender «la identidad catalana» frente al «califato islámico» que, según sostiene, amenaza con disolver Cataluña. «Pido el voto a todos los catalanes, independentistas o no. Estamos ante una emergencia de seguridad nacional», ha alertado.

«Vox no ha apartado ninguno de sus planteamientos fundacionales», ha advertido Abascal, respecto a su rechazo a las autonomías como modelo político de Administración, pero ha reconocido que «no es el momento»: «Esas reformas necesitan un apoyo diferente y estamos ante una emergencia existencial». «Si el 29 de noviembre no echamos a Pedro Sánchez, estas pueden ser las últimas elecciones en las que los españoles voten libremente».

«Han alterado el censo electoral para sustituir a los españoles y robarnos una alternativa en las urnas. Afrontamos estas elecciones con una preocupación extrema. Nosotros estamos dirigiendo a todos los españoles con un mensaje muy claro: prioridad nacional, reemigración, bajadas fiscales y desregulación», ha defendido.

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