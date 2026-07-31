Mejor que insecticidas: este remedio casero para la puerta de entrada proporciona una solución permanente contra las hormigas

La llegada de las altas temperaturas provoca que muchos insectos busquen subir a la superficie. Las hormigas aparecen en los hogares en busca de comida, agua o refugio. Se ven atraídas por el olor dejado por otras hormigas cuando encuentran recursos. Baños con mucha humedad, fugas de agua, migas, basura abierta son factores que pueden favorecer su aparición.

Para combatir su entrada en nuestros hogares existe un remedio casero basado en mezclar vinagre blanco y aceites esenciales (menta o cítricos). Esta mezcla actúa como barrera permanente contra las hormigas al destruir las feromonas que utilizan para orientarse y repeler olores intensos.

La mezcla antiinsectos

Este remedio económico y natural se aplica pulverizando el marco y el umbral de la puerta, requiriendo una reaplicación semanal para mantener su efectividad a lo largo del tiempo. Esta mezcla es una de las más eficaces y utilizadas en la limpieza del hogar, que ayuda a eliminar rastros químicos. Las hormigas guían su colonia liberando feromonas que ayudan a generar un camino para que sepan dónde tienen que ir. El vinagre ayuda a descomponer estas sustancias por completo.

Al descomponerse estas sustancias químicas, el resto de la colonia pierde el rastro y no pueden regresar a la fuente de alimento. Los aceites esenciales de menta, limón o naranja contienen compuestos que resultan insoportables y tóxicos para sus receptores sensoriales.

Cómo crear la mezcla

Para preparar esta mezcla y tenerla lista para aplicar en el pulverizador, necesitas seguir una serie de pasos.

Juntar a partes iguales en el recipiente de agua y vinagre blanco en una botella con pulverizador.

en una botella con pulverizador. Es importante añadir de 15 a 20 gotas de aceite esencial de menta , de árbol de té o de cítricos.

, de árbol de té o de cítricos. Antes de comenzar con la pulverización, se deberá agitar bien el envase antes de cada uso para que el aceite se distribuya en el líquido.

Las zonas claves para proceder a su aplicación son el marco completo de la puerta (laterales y parte superior). El umbral o la zona del suelo donde cierra la puerta son otros puntos claves, además de grietas, esquinas o ranuras pequeñas en la pared exterior.