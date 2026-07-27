Hasta ahora es el mejor limpiador casero y multiusos para tu hogar: basta con mezclar vinagre blanco y laurel

Dentro del mundo de los trucos y remedios caseros, hay muchos destinados a la limpieza del hogar. Rescatamos uno de los remedios más populares desde hace décadas que cuenta además con gran cantidad de usos para el mantenimiento de nuestra casa.

La mezcla de vinagre blanco con hojas de laurel se convierte en un potente limpiador multiusos casero, abrillantador y repelente natural de insectos. El ácido acético del vinagre blanco elimina el sarro, desengrasa y abrillanta superficies, mientras que el laurel aporta un aroma agradable herbal que neutraliza el fuerte olor a vinagre y ahuyenta plagas como cucarachas u hormigas.

Métodos de preparación

Existen dos vías de preparación de este remedio, una más rápida y otra más lenta.

Rápida : herviremos una taza de agua con una taza de vinagre blanco y 4 hojas de laurel durante 10 minutos. Apagaremos el fuego y lo dejaremos enfriar, colando el líquido para retirar las hojas y vertirlo en un pulverizador.

: herviremos una taza de agua con una taza de vinagre blanco y 4 hojas de laurel durante 10 minutos. Apagaremos el fuego y lo dejaremos enfriar, colando el líquido para retirar las hojas y vertirlo en un pulverizador. Lenta: colocaremos 8 y 10 hojas de laurel secas en medio litro de vinagre blanco dentro de un frasco de vidrio. Dejaremos reposar la mezcla entre 2 y 14 días para que libere aceites esenciales. Colaremos y diluiremos a partes iguales antes de usar.

Usos principales

Los usos que tiene emplear esta mezcla residen en la limpieza. Se utiliza un paño humedecido con la mezcla por los estantes interiores del frigorífico para neutralizar malos olores sin contaminar comida. Sus propiedades abrillantadoras permiten rociarlo sobre pomos, azulejos para eliminar marcas de cal y grasa superficial. También se usa para el fregado del suelo. Como repelente de insectos también se utiliza, pulverizando esquinas, ventanas y manteniendo a raya a mosquitos, hormigas y cucarachas.

Precauciones

Al tratarse de una sustancia ácida, es importante evitar su aplicación sobre superficies de piedra natural (mármol o granito), pantallas electrónicas o madera sin tratar. A pesar de ser un buen producto de limpieza, carece de la potencia química necesaria para eliminar virus o bacterias de forma profesional. Si se toma la decisión de hervir vinagre para el método rápido, es importante abrir las ventanas durante el proceso para evitar que el vapor ácido irrite las vías respiratorias.