El túnel más profundo y largo del mundo está en construcción: discurrirá a 400 metros bajo el agua

En el sur de Noruega, bajo las aguas del espectacular fiordo de Boknafjord, avanza la construcción de una obra de dimensiones colosales. Se trata de Rogfast, un túnel de 27 kilómetros de longitud que, una vez concluido, discurrirá a unos 400 metros bajo el nivel del mar. No solo será el túnel de carretera más largo del planeta, sino también el más profundo, convirtiéndose en uno de los mayores hitos de la ingeniería moderna a nivel global.

Esta infraestructura forma parte de la ambiciosa transformación de la carretera E39, cuyo objetivo es conectar Kristiansand con Trondheim sin necesidad de utilizar transbordadores. En la actualidad, este recorrido depende de varios ferris, puentes y túneles, lo que prolonga considerablemente la duración del viaje. Con la entrada en funcionamiento de Rogfast, el tiempo de desplazamiento entre el sur y el norte del país pasará de más de 21 horas a unas 10, generando grandes beneficios tanto para los habitantes de la región como para la economía nacional.

Noruega albergará el túnel más profundo y largo del mundo

Construir un túnel bajo el mar no depende únicamente de la tecnología o de una gran inversión económica; también supone enfrentarse a las dificultades que impone la propia naturaleza. La costa de Noruega destaca por una geología extremadamente compleja e impredecible. Durante la excavación, los ingenieros suelen encontrarse con capas de roca que se alternan con zonas fracturadas por millones de años de actividad tectónica. Esta situación obliga a modificar continuamente las técnicas de trabajo.

Rogfast no se está construyendo con tuneladoras, sino que la excavación se realiza mediante el tradicional método noruego de perforación y voladura, que permite avanzar entre cinco y seis metros con cada detonación y adaptar el procedimiento a medida que cambian las características del terreno. Bajo el fiordo se alternan capas de granito y gneis, muy resistentes pero atravesadas por numerosas fracturas, con zonas de filita más compacta.

Antes de cada explosión, los equipos realizan perforaciones exploratorias de entre 25 y 30 metros para evaluar la cantidad de agua presente por delante del frente de excavación. Cuando la filtración supera aproximadamente los cuatro litros por perforación y minuto, se aplica una técnica de sellado mediante la inyección de lechada de cemento alrededor del frente, reforzando la roca antes de continuar con los trabajos. «El mayor desafío no es sólo la presencia de agua, sino el volumen y la presión con la que puede entra», explica Ole Magne Rønning, jefe de proyecto de Implenia/Stangeland, en un reportaje de MIT Technology Review.

En una de las fases de la obra, una importante filtración a unos 300 metros de profundidad obligó a detener temporalmente los trabajos. Para resolver el problema, los equipos recurrieron a avanzados sistemas de sellado mediante la inyección de materiales especiales en las grietas de la roca, una solución que permitió reanudar la excavación con todas las garantías de seguridad.

Más allá de sus récords de longitud y profundidad, Rogfast incorporará también el ramal de carretera submarino más profundo del mundo, situado a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Desde este enlace se accederá al municipio de Kvitsøy, mientras que dos rotondas subterráneas, construidas a 260 metros de profundidad, ayudarán a regular la circulación.

La parte más compleja del proyecto no se encuentra en los tubos principales, sino en el corazón del trazado. Bajo la pequeña isla de Kvitsøy, a unos 250 metros bajo el nivel del mar, se está construyendo un gran enlace subterráneo formado por rotondas y rampas que dará acceso a un ramal de 4,1 kilómetros hacia la isla, tal y como recoge la ingeniería Norconsult, responsable del diseño.

Las excavaciones avanzan simultáneamente desde Randaberg y Bokn, con el objetivo de que ambos frentes se encuentren en torno a 2029 con un margen de error de apenas unos centímetros. Durante la construcción se extraerán cerca de 8,5 millones de metros cúbicos de roca, material que será reutilizado para ampliar terrenos en la costa. El presupuesto del proyecto asciende a 20.600 millones de coronas noruegas, alrededor de 1.800 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 60% se financiará mediante el cobro de peajes.

Futura autopista E39

El megaproyecto forma parte de la futura autopista E39, que recorre la costa occidental del país a lo largo de unos 1.100 kilómetros. Su itinerario une Kristiansand, en el extremo sur, con Trondheim, en la zona central, atravesando algunas de las áreas con mayor población y actividad económica. En la actualidad, el trayecto se ve interrumpido por ocho cruces en ferri, lo que obliga a realizar esperas y provoca que el viaje dependa en gran medida de las condiciones del mar y de la meteorología.

Dentro de éste ambicioso plan, Rogfast se perfila como la obra más compleja y exigente desde el punto de vista de la ingeniería. El proyecto contempla la construcción de dos tubos paralelos con circulación en un único sentido, una solución que permitirá reducir el tiempo de recorrido de este tramo a unos 35 minutos.