Atacan con lejía el paso de la procesión de la Virgen del Rosario en Jaén

La Virgen de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Jaén ha sufrido un ataque con lejía en la procesión de este domingo a su paso por la calle Francisco Coello -conocida como Llana-, incidente que ha sido denunciado públicamente por la hermandad.

Al parecer, un vecino habría arrojado este líquido desde un balcón o ventana, si bien la imagen de la Virgen, a falta de que sea desmontada para un análisis en profundidad, no parece haber sufrido ningún daño.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas del domingo, cuando la comitiva enfilaba la citada vía, muy cercana a la Catedral, de vuelta ya a la iglesia en el Convento de la Purísima Concepción, según ha informado este lunes a Europa Press el presidente de la hermandad, José Castro.

Fue a la altura del número 18 de esta calle cuando empezaron a darse cuenta que les estaban cayendo gotas. La procesión siguió adelante, pero por el olor, se percataron de que no era agua, sino algún producto corrosivo como lejía, dados los daños en los trajes de una veintena de afectados.

Por el momento, según ha indicado Castro, no se han detectado daños en la imagen, que data del siglo XVIII, ni tampoco en sus enseres. No obstante, habrá que esperar a desmontar totalmente el paso para ver con detalle si se ha producido algún daño, que «a simple vista y gracias a Dios, no parece».

La Policía Local está interviniendo en el caso después de que a la patrulla que controlaba el tráfico y la movilidad por la procesión le llegaran varias personas explicando que les habían echado lo que en un principio creían que era agua, si bien después se dieron cuenta de que parecía lejía o algún producto similar.

También se están llevando a cabo pesquisas con gente de la hermandad que sí pudo presenciar algo, al igual que con todas aquellas personas que se encontraban en el lugar de los hechos en caso de que divisaran algún movimiento que pueda ayudar a dar con el origen de este suceso.

Por el momento, desde la Policía Nacional se ha confirmado que hasta el mediodía de este lunes no se ha recibido ninguna denuncia en Comisaría, por lo que se está a la espera de los resultados de la intervención que está llevando a cabo la Policía Local.

Debido a la pandemia, la hermandad llevaba tres años sin poder procesionar a la Virgen. Castro ha lamentado lo ocurrido, aunque ha dado gracias de que todo haya quedado en un susto y en daños materiales, puesto que «podría haberle caído a alguien en los ojos y ya estaríamos hablando de otras cosas».