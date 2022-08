Una ex concejal de IU denuncia al alcalde de Vilches (Jaén), el socialista Adrián Sánchez, por agresión física y verbal. Por su parte, el regidor también ha denunciado a la ex concejal por un presunto delito de atentado contra la autoridad. La pelea se produjo durante la madrugada del pasado 18 de agosto, momento en el que, según IU, el alcalde socialista agredió e insultó ante «numerosos testigos» a la ex concejal.

Según IU, el alcalde de Vilches «insultó gravemente y agredió a una compañera de la Asamblea Local de IU Vilches y ex concejal en presencia de numerosos testigos». La denuncia, según la formación comunista ha ido acompañada por el correspondiente parte de lesiones del centro de salud de Vilches.

Por su parte, el alcalde ha rechazado todos los extremos de la denuncia y ha apuntado que fue la ex concejal la que en el transcurso de un concierto comenzó a insultarle, gritarle. «Llegó por detrás y comenzó a bracearme muy cerca de la cara y a insultarme. Lo único que hice fue bajarle las manos, pero en ningún momento la agredí», ha indicado el alcalde, que también asegura tener testigos de lo ocurrido.

Él fue el abogado de su ex marido

Sánchez ha indicado que el enfrentamiento con la ex concejal se remonta a 2015 cuando él como abogado representó al que era marido de ella tras una denuncia por violencia de género, que acabó ella perdiendo ante los tribunales. A partir de ahí, según el alcalde, se han ido sucediendo los problemas. Por eso, tras lo ocurrido en la madrugada del 17 al 18 de agosto, él mismo interpuso la denuncia a primera hora ante la Guardia Civil porque «está situación no puede continuar más».

Para la coordinadora provincial de IU en Jaén, Mamen Barranco, los hechos denunciados son «intolerables e injustificables», sobre todo si se tiene en cuenta que el presunto autor de los mismos es el alcalde de Vilches, «la primera autoridad de la localidad, del cual se espera un comportamiento cívico ejemplar».

De igual manera, Barranco ha señalado en un comunicado que los hechos sucedidos «son lo suficientemente graves como para que se asuman las responsabilidades políticas pertinentes, que no pueden ser otras que la dimisión y abandono inmediato del cargo por parte del denunciado».

Desde la dirección provincial de Izquierda Unida, además de reiterar su «total apoyo» a la exconcejala, han instado al PSOE a intervenir si el alcalde no opta por dimitir con el fin de «no mantener por más tiempo al señor Sánchez Ruiz en la Alcaldía de Viclhes».