IU Andalucía asegura que su debacle electoral del 19J se debe ¡a la inflación!

En IU se ve que no hacen las cosas mal. En el análisis que hacen de la debacle electoral de Por Andalucía, confluencia en la que se presentaban a las elecciones andaluza, no hay rastro alguno de autocrítica. Es más, todo se ha debido, según explica su coordinador, Toni Valero, a factores externos como la «derechización», la desmovilización y división de la izquierda y ¡a la inflación!

Valero ha presentado este sábado en Málaga un informe político ante la Comisión Coordinadora de IU Andalucía en el que se analiza la situación que ha llevado a que la coalición de Por Andalucía haya obtenido un «resultado muy malo» en las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio.

Valero considera que el contexto de la guerra Ucrania y la crisis socioeconómica derivada de la inflación, «está generando un malestar que afecta más al bloque progresista que al conservador». «El Gobierno central está siendo objeto de la crítica social por una situación inflacionista asfixiante para familias trabajadoras e insostenible para la vida de muchas empresas. Esta preocupación de la mayoría social de llegar a final de mes, está provocando una desmovilización y desafección del electorado que también se ha pronunciado en la abstención», ha asegurado.

Factores externos

Para Valero, que el bloque progresista de izquierdas haya perdido un «12,6% de los escaños» responde en cierta medida a que estos comicios se han disputado en un escenario marcado por la «derechización» del voto en Andalucía, la desmovilización de votantes progresistas, la fragmentación del espacio de izquierdas en dos marcas que no han sabido diferenciarse y afectadas por el «ruido» desde antes de la campaña; a lo que suma las críticas al Gobierno central de PSOE y Podemos por la crisis de la inflación.

Sobre la «derechización» del voto ha indicado que la derecha «ha sabido asociarse mejor que el bloque progresista a la idea de progreso» y de cambio tras 37 años de gobierno socialista. A su juicio, la «falsa moderación» de Juanma Moreno (PP) y su gestión de «continuismo de viejas políticas iniciadas por el PSOE», sumado al «miedo a Vox», han puesto «un puente de plata» para que PP «fagocitase» a Cs y atrajese a un 16% de votantes socialistas.

A ello, ha incluido la «notable movilización de los barrios enriquecidos, con un tradicional voto conservador», frente a los barrios empobrecidos, «donde el voto progresista es histórico», pero donde ha ido cayendo la participación desde 2015. Con ello, el bloque de la derecha y la ultraderecha ha reunido en estos comicios casi el 60% de los votos.

Así, el proyecto de izquierdas ha pasado de cerca de 586.000 votos en las elecciones de 2018 como Adelante Andalucía, a unos 451.000 votos entre las dos opciones, que suman siete escaños. De haber ido en una única papeleta, se estima que hubiesen llegado a los 12 escaños y que el PP no habría obtenido la mayoría absoluta. Por ello, Valero no entiende «la apuesta por la dispersión y no por encuentro».

En este punto, el coordinador general de IU ha apuntado a la división de la izquierda como uno de los factores de esa pérdida de votos, por las tensiones internas de los partidos y la confusión que generaron en los electores. También cree que a Por Andalucía le ha faltado tiempo para reunir «la fuerza que pretendíamos» y el proyecto llegó a las urnas debilitado y con una candidata, Inmaculada Nieto, a la que le faltó tiempo para darse a conocer.