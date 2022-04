A Toni Valero, coordinador de IU Andalucía y portavoz de Podemos en la comunidad, le parece «obsceno» que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acuda a las procesiones que estos días se celebran por Semana Santa. Valero, a quien sin embargo no le avergüenza reivindicar las supuestas bondades de la Segunda República, ha considerado de este modo «obsceno» que Moreno Bonilla celebre, como cualquier andaluz, su fe católica en las históricas procesiones que estos días recorren las calles de la comunidad. «Ruboriza a cualquiera con vergüenza ajena», ha asegurado.

Respeto absolutamente creencias y aficiones de cualquier cargo público.

Dicho esto, me parece obsceno el maratón fotográfico de Moreno Bonilla de procesión en procesión. Y, mientras, con su dedo sobre el botón del adelanto electoral. Ruboriza a cualquiera con vergüenza ajena. — Toni Valero🔻 (@Toni_Valero) April 16, 2022

Y es que, pese a que una inmensa cantidad de andaluces disfrutan de las procesiones de Semana Santa, a Toni Valero le parece «obsceno» que Moreno vaya «de procesión en procesión» en lo que él entiende que se trata de un «maratón fotográfico». El comentario del líder de IU Andalucía en cuestión dice lo siguiente: «Respeto absolutamente creencias y aficiones de cualquier cargo público. Dicho esto, me parece obsceno el maratón fotográfico de Moreno Bonilla de procesión en procesión. Y, mientras, con su dedo sobre el botón del adelanto electoral. Ruboriza a cualquiera con vergüenza ajena».

Sin embargo, insistimos, Valero no tuvo problema alguno en reivindicar la Segunda República que tanta ruina y muertes trajo a nuestro país… Tampoco duda en alabar el comunismo, pese a todo el mal que ha traído al mundo. No. Para Toni Valero lo que es realmente «obsceno» es que Juanma Moreno celebre la Semana Santa. Ver para creer.

Feliz 14 de Abril. Día de la educación pública, de la sanidad pública, del sufragio femenino, de la paz como único camino.

Día de la cosa pública. Feliz día de la República. pic.twitter.com/tq4oj2oZN5 — Toni Valero🔻 (@Toni_Valero) April 14, 2022

Elecciones

Sea como fuere, el presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado este sábado que «sigue meditando» la decisión de un posible adelanto electoral en junio al considerar que «las decisiones importantes hay que tomarlas con cabeza».

Así lo ha manifestado el presidente a preguntas de los periodistas durante su visita a la salida procesional de Santa María de la Alhambra de Granada, donde ha insistido que «cuando llegue el momento y esté lo suficientemente meditado», la decisión «se hará pública».

Asimismo, Moreno ha valorado que la Alhambra «sería un magnífico sitio» para anunciar este adelanto, tras añadir sucesivamente que «no lo va a hacer» porque «sigue meditando».

Tras esto, ha felicitado a la provincia granadina por su Semana Santa y «lo bien que están saliendo las cosas», toda vez que ha destacado que este territorio tiene «muchas singularidades y mucha belleza». «La Alhambra y Granada están en pleno esplendor», ha indicado.

Por último, ha celebrado que se han vendido «el 98%» de las entradas del espectáculo al que ha asistido y que, por tanto, «el ambiente es de optimismo máximo». «Tengo una gran vinculación con Granada y para mí siempre ha sido una referencia vital. Por eso no me lo he querido perder», ha concluido.