La AEMET avisa de un «descenso notable» de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado un descenso notable de las temperaturas para este martes 9 de junio en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de máximas a la baja en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. También informa de intervalos nubosos en la mitad sur en la primera mitad del día y en las últimas horas de la noche. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La AEMET avisa de un día con temperaturas a la baja en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado en sus canales oficiales de un «descenso notable de las temperaturas máximas en el interior de Valencia». Los termómetros bajarán en esta zona hasta los 27 grados después de haber llegado a los 34 ºC durante el lunes 8 de junio. En el resto de la provincia, en la capital de la Comunidad Valenciana se llegará a los 26 ºC y las mínimas serán de 19 ºC.

En Alicante, las máximas se quedarán en 30 grados en Elche y Orihuela. En la capital de la Costa Blanca los termómetros llegarán a los 28 grados y las mínimas durante la noche bajarán a los 20 ºC. «Predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas la primera mitad del día y a últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, aunque ligero en el litoral. Viento flojo variable, tendiendo a nordeste flojo la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad moderada en el litoral», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

En Castellón, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado pocos cambios en las temperaturas. Las máximas durante el día serán de 28 grados y las mínimas llegarán a los 12 ºC en el interior, en Morella. «Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, aunque será ligero en el litoral. Viento flojo variable, tendiendo a este flojo la segunda mitad del día», dice la AEMET.

La AEMET y el descenso de las temperaturas

«Descenso notable de las temperaturas máximas en el interior de Valencia», informa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 9 de junio:

Predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en la mitad sur la primera mitad del día y a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios en Castellón, en ascenso en el sur de Valencia y en ligero ascenso en el resto; máximas en descenso, notable en el interior de Valencia y ligero en el litoral. Viento flojo variable, tendiendo a este y nordeste flojo la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Alicante.