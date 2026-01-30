Nueva salida de tono de la alcaldesa feminista, tal y como se autoproclama ella, de Getafe. Sara Hernández ha vuelto a hablar con desprecio y tratar de humillar a una concejal del PP en el pleno municipal celebrado este miércoles en esta localidad del sur de Madrid. «Salga del salón de plenos, aproveche y adelante el trabajo casero» le ha soltado Hernández a la concejal popular, Mirene Presas De Castro.

En el momento de la bronca, se estaba hablando sobre la inacción del Gobierno socialista en cuanto a poner en marcha soluciones habitacionales para personas sin hogar en Getafe y la falta de vivienda en el municipio. Presas De Castro junto con otra concejal del partido, estaban comentando algo en privado, a lo que la alcaldesa les pidió que se callaran y les reprochó que tuviera que separarlas «como en el cole.»

«Cállense un poquito que están todo el rato comentando cosas. Han estado como malas alumnas cuchicheando entre ustedes. Salga del salón de plenos, tercer aviso, venga, aproveche y adelante el trabajo casero», decía la alcaldesa.

«Vete al psicólogo»

No es la primera vez que Sara Hernández se expresa en este tono con esta misma concejal del PP a quien, en 2023, también mandó «al psicólogo» durante un pleno. Unas palabras que el Partido Popular calificó de «repugnante» por utilizar la salud mental para insultar al oponente.

La polémica inició cuando la regidora socialista hizo referencia en el pleno a que «en la Comunidad de Madrid habían prescindido de Mirene Presas de Castro y que nadie la amparaba como en la legislatura pasada».

«Le puedo dar el nombre de una serie de psicólogos buenos en Getafe que le pueden ayudar en este proceso de duelo que está llevando», aseguró Sara Hernández en tono jocoso.

Desde el PP señalaron entonces que la alcaldesa mostraba así «su verdadera cara» mientras añadían que «jugar con el duelo es inhumano». «No todo vale, que tome nota el secretario general del PSOE-M, de lo que hace su alcaldesa», apostillaron.

La alcaldesa muestra su verdadera cara. Utilizar la salud mental para insultar al oponente, como ha hecho hoy con nuestra concejal @MirenePresas, es repugnante. Trivializar el duelo es inhumano. No todo vale. Tome nota, @juanlobato, de lo que hace su alcaldesa en Getafe. pic.twitter.com/SslEDzb1Oz — PP Getafe (@ppgetafe) September 28, 2023

Sara Hernández es conocida por su «sectarismo ideológico». Hace tres años decidió quitar el nombre del ex futbolista Alfonso Pérez del estadio del Getafe CF por decir: «A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre».

«Enciende tu clítoris»

Esta misma alcaldesa promovió desde su Ayuntamiento en abril de 2021 una guía sexual para niñas adolescentes. La guía fue prescrita por el área de Mujer e Igualdad del consistorio getafense a los centros educativos, a los que instaba a «descubrir el sexo a lo grande» y «vivirlo sin límites» lo que desató una gran polémica. Uno de los eslóganes de la guía era «apaga la tele, enciende tu clítoris».

Reacción del PP

Desde el PP, su portavoz, Antonio José Mesa ha denunciado la actitud de la regidora del PSOE: «La alcaldesa de Getafe presume de feminista, pero la realidad es que muestra una fijación recurrente en atacar públicamente a mujeres. Obligó a una concejal del PP a acudir con neumonía al Pleno y recomendó acudir a un psicólogo a otra de nuestras compañeras, banalizando con la salud mental, y ahora le manda a adelantar el trabajo casero. Como si las tareas de casa fueran cosas de mujeres.»

«Si algo deja claro Sara Hernández es su doble moral y su cinismo. Es la misma alcaldesa que promocionó con dinero público la Ley del Solo sí es sí, que ha beneficiado a miles de violadores y pederastas, la misma alcaldesa que echó a 25 maestras de las escuelas infantiles y la misma que se ha negado a condenar los casos de acoso sexual y la prostitución en el PSOE o las pulseras fake del Gobierno de Pedro Sánchez que dejaron desprotegidas a las víctimas de violencia de género», añade el portavoz del PP.

Por último, Antonio José Mesa ha denunciado que a Sara Hernández «se le llena la boca hablando de igualdad, pero gobierna contra las mujeres. Se rodea de un patriarcado de hombres en su gobierno mastodóntico de 12 millones de euros y pierde subvenciones de la Comunidad de Madrid en favor de la mujer por valor de 55.000 euros.»