El servicio de Cercanías en la Comunidad de Madrid sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos municipios madrileños que sufren las consecuencias de la falta de inversión del Gobierno de Pedro Sánchez en infraestructuras. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento socialista de Getafe, que preside Sara Hernández, ha sacado de las arcas del Ayuntamiento el dinero necesario para costear las obras del aparcamiento de la estación de Cercanías del Sector III. Una inversión que, sin embargo, depende directamente del Gobierno de España y que están valoradas en 1 millón y medio de euros.

En la oposición, el PP ha pedido en el pleno del Ayuntamiento hasta en 5 ocasiones que la alcaldesa reclame a Sánchez ese dinero para devolvérselo a los getafeños porque «con ese capital se podrían hacer muchas obras de mejora en la ciudad» como, por ejemplo, construir una escuela municipal en el Barrio de Los Molinos. Sin embargo, la alcaldesa Hernández ha votado siempre en contra. «Sara Hernández se arruga cuando tiene que pedir lo que han pagado los vecinos de Getafe y le corresponde pagar al Gobierno de España. Ya está bien de que le tengamos que pagar la fiesta independentista», ha explicado el portavoz municipal del PP, Antonio José Mesa. Junto a él ha estado este martes, el portavoz del grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, visitando el municipio para criticar esta falta de inversión por parte del Gobierno Central en el Cercanías.

Díaz-Pache ha recordado que existía un plan de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid, que incluye una inversión de 13 millones de euros para Getafe, y de momento el municipio no ha visto ni un solo euro de esa partida que iba destinada a esta localidad madrileña. Una inversión con la que se pretendía la remodelación integral de las estaciones de Getafe sector III, las Margaritas y Getafe Industrial.

El portavoz del grupo Popular ha recordado que frente a este «desastre» en la gestión del PSOE, las averías y los retrasos que sufre Cercanías, el Gobierno de Ayuso ha invertido 110 millones de euros para mejoras y ampliaciones de las líneas 3, 11 y 5, que hará que los vecinos del sur de la Comunidad tengan un acceso más rápido a la capital y que contrasta con la falta de inversión de Sánchez.

Un Gobierno que, dice Díaz-Pache, «nació muerto, un Gobierno que está agotado, cercado por la corrupción , Sánchez ya no tiene más proyecto que permanecer en el poder a toda costa. Estamos en la semana fantástica de la corrupción de Pedro Sánchez con uno de sus ministros, que es el fiscal general del Estado, al borde de la imputación por revelación de secretos. Tenemos a su mujer imputada y ahora nos anuncia el Presidente el último ataque a la prensa libre mediante el plan de regeneración democrática para que todas las personas que no estén a su favor, no puedan expresarse en libertad».

Getafe a la cabeza en criminalidad

El objetivo de la obra en el aparcamiento de Cercanías del sector III de Getafe era aumentar las plazas para los coches y también mejorar el acceso de los autobuses que conectan el apeadero con otros puntos de la ciudad, generando además nuevos espacios más accesibles para sus paradas en el recinto. Sin embargo, este aparcamiento se ha convertido en un punto peligroso de la ciudad donde se producen robos a diario. «Un mal endémico en toda la ciudad de Getafe, y por eso denunciamos también la falta de efectivos en la policía local de Getafe, nos hacen falta unos 100 efectivos más. Sara Hernández niega la evidencia ante unos datos que hasta ponen de manifiesto desde el Ministerio del Interior y que dicen que la criminalidad en Getafe ha subido y nos sitúa a la cabeza de los municipios de la zona Sur con más criminalidad», ha lamentado el portavoz municipal del PP.

Por otro lado, Mesa también ha hecho mención a una serie de actuaciones que el municipio de Getafe podría acometer si recuperara el dinero que le debe el Gobierno y que facilitaría la vida de sus ciudadanos. Entre ellas ha destacado sacar de la ruina la plaza de toros, abandonada y cerrada desde que gobierna el PSOE en Getafe. También el proyecto de la Plaza Mayor, el teatro Madrid o la remodelación de la calle Madrid. En cambio, dice el portavoz del PP, «Hernández se ha dedicado a poner una zona de bajas emisiones que ha extendido a dos barrios enteros dónde no era necesario y que afecta a 35.000 vecinos. No reclama el dinero a Pedro Sánchez pero sí tiene prisa por poner cámaras para multar a los vecinos y seguir metiéndoles la mano en los bolsillos para pagar su mastodóntico Gobierno que nos cuesta 12 millones de euros y que está plagado de asesores que se ha traído de otros municipios para expoliar a Getafe».