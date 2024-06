Los vecinos de Soto del Real siguen sin poder moverse en Cercanías por la cara sur de la Sierra de Guadarrama. Las obras para la ampliación de la línea C-4B del tren de cercanías desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real van con mucho retraso a pesar de que en septiembre del año pasado, desde el ayuntamiento gobernado por el PSOE, anunciaron que las obras tendrían una duración prevista de 24 meses. Además, el grupo socialista se atribuye el mérito de que el Cercanías vaya a llegar a este municipio madrileño cuando, realmente, este proyecto ya estaba contemplado y presupuestado cuando Íñigo de la Serna era ministro de Fomento del PP.

Concretamente, bajo el mandato del Partido Popular, el plan de desarrollo para este Cercanías, contemplaba una inversión de 60 millones de euros, tendría dos vías, además de dos estaciones: Soto norte y Soto sur. Sin embargo, ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha reducido el presupuesto de este municipio a 21 millones de euros y el Cercanías tendrá una única vía y una sola estación denominada Soto Sur, a unos 4 kilómetros del casco urbano. La entrada para coger el ferrocarril estará situada prácticamente al lado de la carretera y enfrente de la prisión, tal y como han denunciado a este diario fuentes del Partido Popular.

Lo llamativo de este asunto es que el Gobierno local socialista, siendo Juan Lobato alcalde, hacía manifestaciones pidiendo la llegada inminente del Cercanías a la localidad, y ahora se conforman con «las migajas», tal y como explica Silvia Gallego, portavoz del PP en el municipio. Gallego denuncia que un tren que tenga una vía única y una sola estación ralentizará muchísimo el flujo de ferrocarriles a la zona cuando el proyecto inicial de Íñigo de la Serna era infinitamente mejor».

Los vecinos del municipio consultados por OKDIARIO no creen que el Cercanías llegue al pueblo ni en 24 meses, como aseguraba la alcaldesa socialista, Noelia Barrado, que, en una entrevista esta semana, aseguraba que «los vecinos están tranquilos porque ya ven máquinas en la zona». Un argumento que no compran los habitantes de Soto consultados por este periódico porque no ven que las obras estén avanzando y empiezan a considerar este plan como algo «ficticio».

Adiós a la doble vía

La plataforma, cuya anchura oscila entre los 9,5 y los 12,5 metros, se ampliará hasta los 13 metros para que en el futuro pueda albergar vía doble si la demanda de servicios lo hiciera necesario. Los trabajos, en el margen derecho para no afectar a zonas protegidas de la Cuenca Alta del Manzanares, incluyen la ampliación de terraplenes, desmontes y varias medidas para sostener la infraestructura.

Además, se procederá al levantamiento de la vía actual y se montará una nueva superestructura, extendiendo un nuevo lecho de balasto, colocando las traviesas y tendiendo el nuevo carril. También se electrificará el nuevo tramo. La estación se integrará arquitectónicamente con el edificio existente y contará con un aparcamiento.

El drama del Cercanías

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha querido poner el foco en el deterioro de la calidad del Cercanías que opera en la Comunidad de Madrid desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno y ha recordado que no existe ni un solo día que los madrileños no se enfrenten a alguna incidencia.

«Desde la Comunidad hemos intentado ponernos en contacto con el Ministerio de Transportes, pero tenemos claro que Cercanías de Madrid está fallando constantemente, no funciona». Y añade el consejero, «desconocemos si se están realizando inversiones y por eso he solicitado al ministerio que nos reciba y se constituya una mesa sectorial con las comunidades autónomas y una comisión de seguimiento para analizar las deficiencias».

«Todas las incidencias y demoras, como por ejemplo los tres descarrilamientos en el mes de diciembre, nos obligan a hacer un refuerzo del resto de infraestructuras como Metro de Madrid y esto supone un gasto de la administración regional que pagan todos los madrileños», concluye.

En palabras de Jorge Rodrigo, en 2023 fueron 20 millones de euros los que tuvo que pagar la administración regional por culpa del mal hacer del Gobierno de España con Cercanías Madrid. «Ojalá el ministro de transportes, Óscar Puente, se dedicara menos a redes sociales y más a las redes de Cercanías» añade.

Preguntado sobre si el Gobierno regional se plantea la gestión del sistema de Cercanías, Rodrigo es tajante: «No nos planteamos esta gestión porque hay que hacer una inversión enorme, en torno a 6.000 millones de euros y porque, además, Madrid es el nudo de transporte fundamental y Cercanías debe ser competencia del Estado. «No queremos gestionar Cercanías porque no tenemos necesidad de hacerlo. El Estado debe hacer las inversiones necesarias para que funcione», finalizaba su discurso el consejero del ramo.