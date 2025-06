La alcaldesa socialista de Getafe boicotea la apertura de las piscinas del Plan Vive de Ayuso

La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, está boicoteando todo lo que tenga que ver con el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, proyecto pionero de construcción de vivienda destinada al alquiler asequible basado en la colaboración público-privada.

El último ejemplo se ha producido en dos de las promociones que fueron entregadas en el mes de febrero de 2024, en pisos ubicados en las calles Julia Sanz y Manuel Tagüeña, del barrio de Buenavista de Getafe. Se trata de 216 familias que deberían disfrutar en los próximos días de una piscina comunitaria, pero no podrán hacerlo por la «desidia del Ayuntamiento».

La concesionaria de ambas promociones (Avalon) solicitó el 11 de julio de 2024 la licencia de las piscinas y ya en esa fecha estaban listas para ponerse en funcionamiento. Sin embargo, el Ayuntamiento getafense aún no ha procedido a autorización y sigue poniendo problemas que nada tienen que ver con la apertura de estas instalaciones.

La empresa Avalon argumenta que «a fecha de hoy el Ayuntamiento gobernado por el PSOE no ha procedido a la autorización de la licencia, solicitada en 2024». «La piscina está lista para ponerse en funcionamiento en cualquier momento y por nuestra parte no hay motivo alguno para no hacerlo», han recordado.

No es la primera vez que la alcaldesa socialista del municipio intenta boicotear o ensuciar esta iniciativa de la Comunidad de Madrid destinada a aumentar la oferta de viviendas en alquiler asequible. Sara Hernández ha aprovechado distintas incidencias habituales en promociones de obra nueva (como pueden ser los repasos de la pintura) para generar ruido y alarma a través de las redes sociales. Así lo ha denunciado el Partido Popular de Getafe.

El PP considera que la misión de la alcaldesa es criticar una iniciativa que ha construido más de 860 nuevas casas en su municipio, mientras que el Ayuntamiento no ha construido ni una sola vivienda.

Desde el Ayuntamiento se justifican diciendo que existen motivos para no dar licencia porque «se han detectado deficiencias en la urbanización y en las instalaciones comunes, algunas de ellas directamente relacionadas con la seguridad de los propios vecinos», según fuentes municipales.

Plan Vive

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció en el mes de febrero la licitación de las primeras 4.472 viviendas del programa Plan Vive Solución Joven, dirigidas exclusivamente a madrileños de hasta 35 años, para fomentar su emancipación.

Con las cerca de 4.500 que se licitarán próximamente, el Plan Vive alcanza las 13.000 casas disponibles, de la cuales, 2.762 ya se han entregado y 5.354 se encuentran en edificación y comercialización. La presidenta ha remarcado que el objetivo es entregar esta Legislatura 10.500 viviendas.

Getafe, con 864 casas, es una de las localidades con mayor presencia de esta iniciativa regional, junto a otros municipios como Alcorcón (822).

Este modelo pionero de gestión ha suscitado el interés de países como Portugal, México o Argentina, y de otras regiones de España. Prueba de ello, son las más de 126.000 solicitudes que se han recibido para las 34 comercializadas hasta la fecha.