Hazlo tú también: el truco de un ingeniero para trabajar lo mínimo y ganar una pasta

Trabajar poco y ganar mucho es el sueño de cualquier persona, pero lo cierto es que lo habitual es que para ganar un gran sueldo tengas que trabajar mucho, quizás con varios empleos para así aumentar tus ingresos, lo que multiplicaría tu dinero pero también tu esfuerzo. Te contamos el trucazo de un ingeniero para trabajar lo mínimo y ganar una pasta… ¡todos quieren imitarlo!.

El teletrabajo «explotó» durante la pandemia y se ha instaurado como una de las formas más habituales de trabajar, especialmente para aquellas personas que realmente no necesitan desplazarse y que pueden hacer su trabajo perfectamente en casa, en una biblioteca o en cualquier lugar sin necesidad de ir a la oficina de la empresa.

El truco para trabajar poco y ganar mucho

En las últimas semanas se ha hecho viral la historia de un joven ingeniero que ha desvelado su truco para compaginar varios trabajos trabajando lo mínimo en cada uno de ellos pero ganando un dineral a final de mes, lo que sin duda es el sueño de prácticamente cualquiera. Poder trabajar en remoto es la clave, de lo contrario este truco no funcionaría.

Este joven gana 315.000 euros anuales (unos 26.000 euros mensuales) compaginando 3 empleos a jornada completa, pero no es que trabaje 24 horas al día, que sería lo lógico atendiendo a 3 trabajos de 8 horas diarias. Según él mismo dice, trabaja lo mínimo en cada uno de esos trabajos, lo justo para cumplir con todas sus tareas, con eficacia y rapidez, así tiene tiempo de sacar todo el trabajo de los tres en una única jornada. Él justifica su decisión alegando que mientras cumpla con el trabajo que le han encargado estará cumpliendo con su contrato y ganándose el sueldo, aunque no precise de 40 horas semanales para ello.

En su caso es posible hacerlo porque se organiza de forma eficaz para poder cumplir con todas sus tareas, pero no siempre es posible compaginar los trabajos de forma que puedas cumplir con todo para ganar el doble o el triple sin tener que triplicar el volumen de trabajo. Lamentablemente, muchas personas se ven obligadas a tener más de un trabajo para poder mejorar su situación económica, dedicando quizás un sueldo a cubrir gastos y el otro a disfrutar de la vida y poder ahorrar para darse caprichos, ir de viaje, etc., que no todo es trabajar.

En cuanto al método del joven ingeniero estadounidense, todo comenzó cuando se dio cuenta de que su trabajo de jornada completa lo podía hacer en 15-20 horas a la semana, por lo que le sobraba mucho tiempo que podría emplear en otras tareas si consiguiera un trabajo adicional. Después de buscar colaboraciones freelance, terminó por aceptar otro trabajo a jornada completa, también para teletrabajar, y dice que combinando ambos de forma organizada y eficaz trabaja únicamente 20-30 horas semanales y gana 144.000 dólares al año. En ocasiones acepta otros trabajos para generar aún más ingresos, siempre y cuando sean trabajos que sepa que va a poder realizar en el menor tiempo posible.

Jason, que así se llama este joven, es inteligente, ya que no demuestra a sus empresas que hace el trabajo rápido y en menos tiempo. Cuando termina una tarea, en vez de enviarla la guarda, y no la envía hasta que se acerca el plazo de entrega. También dice que intenta no rendir mucho cuando le mandan tareas complicadas, así sólo le envían cosas fáciles y las puede hacer en poco tiempo para dedicarse a los otros trabajos.

Aunque pueda parecer que esta forma de trabajar no se sostiene en el tiempo y te van a pillar en cualquier momento, lo cierto es que este joven lleva más de dos años trabajando lo mínimo y ganando un pastizal.