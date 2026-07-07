San Pedro: quién fue, relación con Jesús y por qué es considerado el primer Papa

Hablar de San Pedro es acercarse a uno de los personajes más humanos de los Evangelios. Y quizá sea precisamente eso lo que explica que su figura siga resultando tan interesante. Pedro se equivoca, habla antes de tiempo, promete más de lo que luego puede cumplir y, cuando llega el momento más difícil, siente miedo. No es el retrato de un héroe impecable. Jesús puso toda su confianza en él y lo eligió como su sucesor y Padre de la Iglesia.

¿Quién fue San Pedro?

Su nombre original era Simón y vivía vinculado al lago de Genesaret, conocido también como mar de Galilea. Era pescador. Un oficio duro, físico y bastante incierto, en el que una noche de trabajo podía terminar con las redes prácticamente vacías. Los Evangelios también hablan de su hermano Andrés, que acabaría formando parte del grupo de los doce apóstoles.

La vida de Simón cambió al encontrarse con Jesús. Cristo comenzó a llamarlo Cefas, una palabra aramea que significa “piedra” o “roca”. Traducido al griego, el nombre se convirtió en Petros: Pedro.

El detalle tiene más importancia de la que podría parecer. En la tradición bíblica, cambiar el nombre de alguien suele indicar que esa persona recibe una misión nueva. No era un apodo cariñoso ni una ocurrencia del momento. La “roca” acabaría teniendo un significado decisivo en la interpretación cristiana del papel de Pedro.

Dejó las redes y siguió a Jesús. Los textos no describen largas negociaciones familiares ni meses de reflexión. La escena resulta mucho más directa, casi brusca. Pedro abandona su vida conocida y comienza a recorrer Galilea junto a un maestro cuya identidad todavía estaba intentando comprender.

Su trayectoria contrasta con la de San Pablo. Pablo poseía otra formación y desarrolló una enorme capacidad para explicar la fe cristiana en distintos ambientes del mundo mediterráneo. Pedro transmite una impresión diferente. Es más inmediato, más visceral. Su autoridad nace, en gran medida, de haber compartido personalmente el camino con Jesús.

La relación de San Pedro con Jesús

Pedro perteneció al círculo más cercano a Cristo. Junto con Santiago y Juan estuvo presente en momentos que no vivieron todos los discípulos, como la Transfiguración. Esa proximidad explica que aparezca tantas veces en los Evangelios, aunque no siempre de una manera especialmente favorable.

Tenía carácter. Cuando los demás dudaban, él solía intervenir. En ocasiones su reacción era brillante; en otras, claramente precipitada.

Uno de los momentos esenciales ocurre cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién creen que es. Pedro responde sin rodeos: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo”. La frase concentra una convicción religiosa que más tarde sería desarrollada por las primeras comunidades cristianas.

Mucho antes de que el Credo adquiriera su formulación histórica como profesión común de fe, Pedro ya aparece expresando de forma sencilla una idea central del cristianismo: Jesús no es únicamente un maestro o un profeta.

Pero Pedro también conoció el fracaso

Durante la Última Cena afirmó que nunca abandonaría a Jesús. Incluso estaba dispuesto, según sus propias palabras, a morir con él. Pocas horas después, mientras Jesús era interrogado, negó tres veces conocerlo. El contraste es brutal y los evangelistas no intentaron esconderlo.

Tras la resurrección se produce una escena especialmente significativa. Jesús pregunta tres veces a Pedro si lo ama. Pedro responde afirmativamente y recibe una indicación: cuidar y alimentar a sus ovejas.

¿Por qué San Pedro es considerado el primer Papa?

La respuesta se encuentra tanto en los Evangelios como en la tradición posterior de la Iglesia. Para el catolicismo, Pedro recibió de Jesús una responsabilidad particular dentro del grupo apostólico. La frase de Jesús es: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Poco después menciona las “llaves del Reino de los Cielos”.

Las llaves se convirtieron en el símbolo más reconocible del apóstol. Basta observar una pintura o una escultura antigua: si un hombre aparece sosteniendo unas llaves, probablemente estamos ante San Pedro. El símbolo representa autoridad, pero también custodia y responsabilidad.

Aquí conviene hacer una precisión. Pedro nunca fue Papa en el sentido moderno de la palabra. No dirigió una institución organizada como el Vaticano actual, ni existía todavía la compleja estructura administrativa desarrollada durante siglos. Llamarlo primer Papa significa otra cosa. La Iglesia católica considera que Pedro inició una función de liderazgo y unidad que continuaron los obispos de Roma. Es la idea de la sucesión apostólica.

El liderazgo de Pedro en la primera Iglesia

Los Hechos de los Apóstoles muestran a un Pedro muy distinto del hombre asustado que había negado conocer a Jesús. Tras Pentecostés toma la palabra ante la multitud y explica públicamente lo que está sucediendo.

La muerte de San Pedro en Roma

Según una tradición cristiana muy antigua, Pedro terminó llegando a Roma y murió en las persecuciones llevadas a cabo por el Emperador Nerón.

La relación de Pedro con Roma fue fundamental para el desarrollo del papado. Los obispos romanos comenzaron a ser considerados sus sucesores y la sede de Roma adquirió progresivamente una posición singular dentro del cristianismo occidental. La actual basílica de San Pedro se levanta sobre el lugar tradicionalmente asociado a su tumba.

Antes de las grandes basílicas y de los siglos de historia hubo un pescador de Galilea llamado Simón. Jesús lo llamó Pedro, la roca. El nombre terminó convirtiéndose en una misión.