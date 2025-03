Ancelotti: «¿Endrick? Si quieres estar en el Real Madrid es habitual chupar un poco de banquillo»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la previa de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que mide a Real Madrid y Real Sociedad. Los blancos afrontan este encuentro con una mínima ventaja, ya que en el parido de ida, disputado en el Reale Arena, los madridistas vencieron por 0-1 gracias a un gol de Endrick. El objetivo es clasificarse para la final de la Copa del Rey que se celebrará el próximo 26 de abril en el estadio de La Cartuja.

«Estamos bien. Motivados y en buena forma. Hemos recuperado a los últimos que llegaron tras el parón. Tenemos la ilusión de jugar otra final, que nos encantaría. La Copa del Rey es una competición que nos ha salido bien en los últimos años», comenzó Ancelotti.

Sobre el calendario, los blancos afrontan su partido número 50 y comentó lo siguiente: «Cuando yo jugaba no había este desgaste. Es otro deporte, otro fútbol. Tenemos que manejar esta carga con la esperanza de que algún día podamos tener más tiempo para preparar a los jugadores y los partidos. Esta temporada es exigente, pero la estamos manejando bien, sobre todo teniendo en cuenta las lesiones graves que hemos tenido».

Sobre quién será el portero en una hipotética final, no se mojó: «Sí, hay que ver. Puede jugar Lunin, Courtois, y si ambos están lesionados, sería Fran González. Si no llegamos a la final, no jugará ninguno de los tres».

Ancelotti también habló sobre Endrick: «Me parece que no está preocupado. Está contento. Le veo motivado y tranquilo. Mañana puede tener opciones porque en la Copa del Rey lo ha hecho bien. Yo lo tengo en cuenta para una tanda de penaltis. Juega menos por un problema de competencia, porque tienen una calidad extrema. La historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo. Si quieres estar en el Real Madrid, es habitual chupar un poco de banquillo».

«Fran García está bien. Mendy, como Ceballos, intenta llegar al partido contra el Arsenal», comentó. Además, sobre Kylian, explicó lo siguiente: «Le puedo desear a Mbappé que sea capaz de lograr lo que hizo Cristiano, y tiene la posibilidad. Puede hacerlo y, si lo hace, será una leyenda».

Sobre si le molesta que digan que el Barcelona juega muy bien y el Real Madrid, fue claro: «No me molesta porque cada uno tiene su gusto. En el fútbol hay muchas facetas. Cada uno puede decir lo que quiera. El Barcelona juega muy bonito, el Madrid juega un fútbol distinto, de mucha calidad. Me encanta el Madrid y como juega el Barcelona. Puedes comparar usando la misma frase, pero es difícil comparar el estilo de juego de dos equipos porque depende mucho de los jugadores. El Madrid tiene características distintas a las del Barcelona. Se puede decir, ‘el Barcelona juega muy bien y el Madrid juega muy mal’. A mí me encanta como juega el Real Madrid. Hace tres años que me encanta. Hay temporadas más complicadas o menos. Esto cambia. No siempre tienes la misma estructura. Cambian los jugadores y por eso es imposible mantener esa identidad tan definida. El que intenta tener la misma identidad, siempre, falla al final».

«Alaba está muy bien. Que juegue cada tres días puede ser un riesgo. Tiene más opciones de jugar porque los que no jugaron contra el Leganés tienen más opciones de formar de inicio», comentó sobre el austriaco.

«A mí me motiva estar muy cerca de una final, como al resto del club. Es un logro jugar una final de cualquier competición. Estamos cerca, tenemos una pequeña ventaja y nos motiva más», comentó.

Ancelotti también habló sobre Enzo Alves, hijo de Marcelo: «Ha marcado la diferencia. No lo conozco mucho. Le conozco porque nos hicimos fotos cuando era pequeño. Tengo un recuerdo muy bonito con él en la final de 2014, que me hice una foto con el hijo de Marcelo y con el de Xabi Alonso. Es perfecto sacar esta foto ahora. Todo el club tiene mucha ilusión con él. Si tiene la calidad del padre, ¡bingo!».

Sobre la motivación, explicó lo siguiente: «Me cuesta mucho porque es casi imposible estar siempre al cien por cien. Intentamos hacerlo, pero es complicado. Lo hemos hecho bastante bien, pero hemos tenido partidos en los que se veía al equipo mucho más centrado que en otros».

Ancelotti también habló de las quejas arbitrales: «Desde el comunicado del Real Madrid ha habido tres partidos que nos han costado muchos puntos». También comentó cómo se prepara el cuerpo técnico ante este calendario: «Ampliar el cuerpo técnico, no sé. El nuestro es bastante reducido. Tengo dos asistentes, un grupo de analistas y el entrenador de porteros. Lo estamos pensando y lo hemos pensado. El mayor problema es no tener el tiempo para preparar los partidos. Ampliarlo no es necesario para hacer el trabajo en el campo, pero sí para que se trabaje con los jóvenes haciendo un trabajo individual».