Enzo Alves firma su primer contrato profesional con el Real Madrid

Enzo Alves, hijo del mítico Marcelo, acaba de estampar su firma en su primer contrato como futbolista profesional dentro de la cantera del Real Madrid. El joven de 16 años juega habitualmente para el Juvenil A del club, pero esta temporada Álvaro Arbeloa incluso le hizo debutar en el Castilla por lo que no hay límites para la progresión de una de las grandes perlas de Valdebebas.

«¡Feliz de firmar mi primer contrato profesional», comentó en sus redes sociales un Enzo Alves que recibió todo el cariño de los aficionados madridistas quienes tienen depositadas en él muchas esperanzas. A poco que se parezca a su padre Marcelo, su carrera en el Real Madrid está más que asegurada.

La progresión esta temporada de Enzo Alves es muy comentada en los pasillos de Valdebebas. Empezó la temporada en el Juvenil B, pero inmediatamente se vio que ese equipo se le quedaba pequeño accediendo al Juvenil A y jugando con ellos la UEFA Youth League –la Champions de su edad–. En el mes de diciembre, fue llamado por Arbeloa para jugar en la Premier League International Cup con el Castilla disputando algunos minutos contra el Manchester City.

Hay que resaltar que Enzo Alves es internacional con la selección española sub-17, a la que actualmente capitanea. El jugador es un delantero centro con una gran técnica que destaca por su olfato goleador y su capacidad para posicionarse al espacio.

El Real Madrid se frota las manos con un joven que está quemando etapas muy rápidamente y que puede ser un producto más que importante dentro de La Fábrica. Hay que recordar que el club blanco, si en algo está especializado, es en sacar delanteros centros de primer nivel de su cantera como reflejan los ejemplos de Roberto Soldado, Álvaro Negredo, Jesé Rodríguez, Joselu Mato, Hugo Duro o Mariano Diaz. Enzo Alves puede ser el siguiente en la lista.