Abran paso a Enzo Alves: el hijo de Marcelo ya brilla con España al grito de «yo soy de aquí»

Enzo Alves ya brilla con España. El hijo de Marcelo ha debutado con la selección sub-17 y lo ha hecho con gol y asistencia, en la remontada frente a Austria. El jugador del Real Madrid ha entrado en el minuto 61 del partido celebrado en Mérida, con el 1-3 en el marcador y ha sido clave para que el equipo dirigido por Hernán Pérez consiguiera empatar, en la fase de clasificación para el Europeo. Algo cuanto menos destacable, si se tiene en cuenta que sólo tiene 15 años. Además, lo ha celebrado al grito de «¡yo soy de aquí!», en un claro gesto de patriotismo.

Su gran actuación, saliendo desde el banquillo, no pudo evitar la eliminación de España en la Ronda Élite del Europeo. España estaba obligada a ganar, tras caer contra Alemania y, además, la victoria por 4-1 de los germanos hacía que tuvieran que hacerlo por goleada, algo que no sucedió. La selección sub-17 no pudo pasar del empate a tres, pero si en algún momento hubo opción de completar la machada, fue gracias a Enzo.

Y es que el madridista entró cuando todo estaba perdido y puso patas arriba el partido. Ya había jugado ante Noruega y Alemania y contra Austria tuvo media hora en los que sacó a relucir los motivos que han llevado a Hernán Pérez a llamarle pese a tener dos años menos de la edad que marca la categoría.

Entró y apenas seis minutos después de pisar el césped del estadio de la capital extremeña consiguió reducir distancias en el marcador. Enzo Alves aprovechó un centro lateral desde la derecha para cabecear al fondo de la red. Aprovechó el error del defensa, que se comió el centro y el bote, para rematar y poner el 2-3.

Tan sólo unos minutos después, asistía a Iker Quintero para que el futbolista del Athletic pusiera el empate a tres. El pase no podía ser mejor. En una demostración de la calidad que guarda en sus botas, Enzo Alves devolvió la pared con un pase de tacón que permitió a España igualar el marcador.

Enzo Alves, goleador con la sub-17 con 15 años Hace apenas unos días, hacía unas declaraciones para la Federación. Enzo Alves se estrenaba con la Sub-17 con la que ha participado en los dos encuentros de la Ronda Élite ante Noruega y Alemania. A pesar de la edad, explica que sus compañeros le han acogido como uno más en el grupo: «Me han hecho sentirme como si fuéramos de la misma edad porque me han acogido con mucho cariño».