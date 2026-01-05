Davide Ancelotti desvela su futuro como entrenador: «Nada de eso, soy amigo de Xabi Alonso»

Davide Ancelotti estuvo presente el pasado domingo en el Santiago Bernabéu presenciando el partido de Liga entre el Real Madrid y el Betis en el que los blancos golearon al cuadro andaluz por 5-1 y no perdió la ocasión de elogiar el trabajo de Xabi Alonso al frente del conjunto madridista.

«De momento, mi objetivo a corto plazo son las vacaciones. Le voy a echar una mano a mi padre (Carlo Ancelotti) para el Mundial y ya está. Y animando al Real Madrid», comenzó señalando el hijo del técnico italiano a su salida del Bernabéu después de ver ganar al conjunto blanco. Y es que Davide tiene claro que tras dejar el Botafogo necesita tomarse un descanso como técnico.

«El amuleto está aquí y se gana. Me alegro de darle suerte», declaró el ex segundo entrenador del Real Madrid tras acudir al Bernabéu y darle suerte al conjunto blanco en su partido contra el Betis. Y la realidad fue en que sí le dio bastante suerte, porque el resultado fue un festival de goles blancos.

«Xabi es un entrenador fantástico y una persona maravillosa. Solamente tengo palabras muy buenas para él. Hemos vivido momentos muy buenos y le deseo todo lo mejor para él y para el Real Madrid», dijo Davide en declaraciones a El Chiringuito sobre el entrenador vasco. Coincidieron ambos en la etapa en el Bayern de Múnich, uno como parte del cuerpo técnico y el otro como jugador.

Davide también habló sobre los rumores de ser entrenador del Real Madrid si Xabi Alonso sale: «Nada de eso, estoy en otra etapa de mi vida profesional. Soy aficionado del Real Madrid y amigo de Xabi Alonso».