Estuvo en el Bernabéu

Davide Ancelotti desvela su futuro como entrenador: «Nada de eso, soy amigo de Xabi Alonso»

El hijo de Carlo Ancelotti estuvo presente disfrutando de la victoria del Real Madrid

Elogió el trabajo de Xabi Alonso al frente del Real Madrid

Davide Ancelotti deja de ser entrenador del Botafogo tras cinco meses en el cargo

Davide Ancelotti Xabi Alonso
Davide Ancelotti en su etapa como entrenador del Botafogo. (Getty)

Davide Ancelotti estuvo presente el pasado domingo en el Santiago Bernabéu presenciando el partido de Liga entre el Real Madrid y el Betis en el que los blancos golearon al cuadro andaluz por 5-1 y no perdió la ocasión de elogiar el trabajo de Xabi Alonso al frente del conjunto madridista.

«De momento, mi objetivo a corto plazo son las vacaciones. Le voy a echar una mano a mi padre (Carlo Ancelotti) para el Mundial y ya está. Y animando al Real Madrid», comenzó señalando el hijo del técnico italiano a su salida del Bernabéu después de ver ganar al conjunto blanco. Y es que Davide tiene claro que tras dejar el Botafogo necesita tomarse un descanso como técnico.

«El amuleto está aquí y se gana. Me alegro de darle suerte», declaró el ex segundo entrenador del Real Madrid tras acudir al Bernabéu y darle suerte al conjunto blanco en su partido contra el Betis. Y la realidad fue en que sí le dio bastante suerte, porque el resultado fue un festival de goles blancos.

«Xabi es un entrenador fantástico y una persona maravillosa. Solamente tengo palabras muy buenas para él. Hemos vivido momentos muy buenos y le deseo todo lo mejor para él y para el Real Madrid», dijo Davide en declaraciones a El Chiringuito sobre el entrenador vasco. Coincidieron ambos en la etapa en el Bayern de Múnich, uno como parte del cuerpo técnico y el otro como jugador.

Davide también habló sobre los rumores de ser entrenador del Real Madrid si Xabi Alonso sale: «Nada de eso, estoy en otra etapa de mi vida profesional. Soy aficionado del Real Madrid y amigo de Xabi Alonso».

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias