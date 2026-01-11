Florentino Pérez y Laporta se saludan pese a las «relaciones rotas» entre Real Madrid y Barcelona

Las relaciones rotas entre Real Madrid y Barcelona no ha impedido que se mantenga la cordialidad entre las directivas de uno y otro equipo. Florentino Pérez y Joan Laporta, que presiden el Clásico de la Supercopa de España, se han saludado a su llegada al palco del King Abdullah Sports City de Yeda, donde se celebra la final y donde se conocerá al campeón del primer título de la temporada en España. Así lo ha confirmado Rafa Yuste, vicepresidente del conjunto culé y mano derecha de Laporta, antes del comienzo del choque.

Laporta señaló antes del encuentro que las relaciones con el club madridista estaban «rotas». Todo a raíz de la postura que guarda el Real Madrid en lo relativo al caso Negreira, donde los madridistas –con toda la razón– piden sanciones duras al considerarse como los principales perjudicados del pago de 8,4 millones que hizo el Barça al vicepresidente de los árbitros.

«Las relaciones con el Real Madrid entre el Barça y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado», explicó el presidente azulgrana. «Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, pues ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas», ha destacado.

Cabe recordar que el Barcelona se siente atacado por el Real Madrid respecto al caso Negreira, puesto que los blancos consideran que los 8,4 millones de euros que pagó el club azulgrana al que fuera vicepresidente de los árbitros mientras estaba en activo se debían a que los culés buscaban una ayuda por parte del colectivo arbitral. «Las relaciones no son buenas, están rotas, lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones», siguió Laporta.

Sobre la figura de Florentino Pérez, ausente en el acto organizado por la Federación pero que sí está en Yeda en la final del domingo, Laporta señaló que por los «representantes» del Real Madrid, el Barça tiene «un máximo respeto». «Creo que siempre hemos actuado con una concordia institucional, que es nuestra manera de ser», ha finalizado.