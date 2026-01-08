Atlético de Madrid – Real Madrid online en directo: streaming del partido de Supercopa de España hoy

Vive toda la emoción de la Supercopa de España en OKDIARIO con la narración de Antonio Esteva. Real Madrid y el Atlético de Madrid disputan la segunda semifinal en Arabia Saudí por un puesto en la final donde ya espera el FC Barcelona de Hansi Flick tras eliminar al Athletic Club de Bilbao.

Aquí puedes seguir online y en directo el streaming con el minuto a minuto de la Supercopa de España. Xabi Alonso y Cholo Simeone, a todo o nada. Los datos, los goles, todos los detalles y la mejor narración en OKDIARIO.com