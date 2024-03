Oficial: Kroos vuelve con la selección alemana

Julian Nagelsmann ha dado la lista de 26 convocados de la selección alemana para los amistosos contra Francia y Holanda con Toni Kroos como principal novedad. El futbolista del Real Madrid regresa a la Mannschaft tres años después de anunciar su retirada de la misma, y lo hace a petición del seleccionador germano tal y como explicó el propio jugador en su día. Ahora ya es oficial, Kroos volverá a vestir la camiseta de Alemania para ayudar a su selección de cara a la Eurocopa 2024 que se disputa en territorio teutón.

Después de los batacazos en la anterior Eurocopa y el pasado Mundial, donde no lograron pasar de la fase de grupos, Nagelsmann recupera a Kroos para que lidere a la selección alemana en la cita europea que disputarán este verano y de la que son anfitriones con la esperanza de poder mejorar la imagen con respecto a los últimos torneos.

Hace algo menos de un mes, Kroos anunció en sus redes sociales que había tomado la decisión de volver con Alemania tras pedírselo el seleccionador: «Gente, bajo y sin dolor: volveré a jugar para Alemania en marzo. ¿Por qué? Porque me lo pidió el entrenador federal, estoy de humor y estoy seguro que con el equipo en el Campeonato de Europa, mucho más es posible de lo que la mayoría cree en este momento!».

Unsere 2️⃣6️⃣ für die Länderspiele gegen Frankreich 🇫🇷 und die Niederlande 🇳🇱! #dfbteam #FRAGER #GERNED pic.twitter.com/taOVVL47Gf

— DFB-Team (@DFB_Team) March 14, 2024