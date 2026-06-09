Madrid se prepara para acoger una nueva edición de su Horse Week

Madrid volverá a convertirse en la capital mundial de la hípica con el regreso de Madrid Horse Week, que celebrará su próxima edición del 26 al 29 de noviembre de 2026 en los pabellones 12 y 14 de IFEMA Madrid. Tras el parón de 2025, el mayor evento hípico multidisciplinar de España regresa con fuerza renovada, e importantes novedades deportivas y de entretenimiento.

Celebrado por primera vez en 2012 y consolidado como una de las grandes citas ecuestres del calendario internacional, el evento volverá en 2026 bajo el nombre de Mutua Madrid Horse Week, gracias al respaldo de Mutua Madrileña como patrocinador principal.

La gran novedad deportiva de esta edición será la incorporación de una tercera Copa del Mundo FEI. A las ya tradicionales Copas del Mundo FEI de Salto y Doma Clásica, se suma este año la Copa del Mundo FEI de Enganches, reforzando así el carácter multidisciplinar y único del evento en el panorama ecuestre internacional.

Además de la competición internacional 5 estrellas, Mutua Madrid Horse Week contará también con un CSI paralelo destinado a amateurs y jóvenes promesas del salto de obstáculos, ofreciendo espacio y protagonismo a las nuevas generaciones del deporte ecuestre.

El pabellón 14 volverá a albergar el esperado Salón del Caballo, el gran punto de encuentro para aficionados y profesionales del mundo ecuestre. Decenas de stands especializados en productos hípicos, equipamiento técnico, moda ecuestre, complementos, alimentación y servicios relacionados con el caballo tendrán un especial protagonismo, junto a propuestas de lifestyle, gastronomía y actividades para todos los públicos. Los asistentes podrán disfrutar además de una programación ininterrumpida de exhibiciones y espectáculos ecuestres en la Pista non-stop, pensados para toda la familia.

En la pista principal regresarán algunas de las pruebas y espectáculos más emblemáticos y divertidos del evento, como el Pony Turf by AON, la espectacular prueba de las Seis Barras y el ya clásico Jump & Drive de Porsche, una de las competiciones favoritas del público.

La oferta gastronómica volverá a ser uno de los grandes atractivos del evento, con espacios de restauración de marcas como Estrella Damm, Rodilla y Hamburguesa Nostra, permitiendo disfrutar de una experiencia completa durante toda la jornada. La exclusiva zona VIP contará nuevamente con el catering de UZALACAÍN, referencia de la alta gastronomía en eventos premium, y ofrecerá además el vino Virtus como parte de su propuesta gastronómica exclusiva.

Con más de 45.000 visitantes, cerca de 300 caballos y más de 40.000 metros cuadrados dedicados al universo ecuestre en sus últimas ediciones, Madrid Horse Week se ha consolidado como uno de los eventos deportivos y de ocio más importantes de Madrid y una referencia internacional para aficionados y profesionales del mundo del caballo. Las entradas para la edición de 2026 estarán disponibles a partir del próximo 1 de octubre en la web oficial del evento