Fernando Llorente se incorpora a ‘Learn with Legends’ del Four Seasons Resorts Maldivas

Four Seasons Resorts Maldivas continúa ampliando el elenco de referentes internacionales que forman parte de Learn with Legends, su innovador campamento de verano para familias que, del 21 de julio al 31 de agosto de 2026, reunirá a grandes figuras del deporte, la aventura y la ciencia medioambiental en un programa gratuito de talleres, sesiones de entrenamiento y experiencias guiadas.

Entre los nuevos nombres que se incorporan a esta experiencia destaca Fernando Llorente, ex futbolista internacional español y campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa 2012 con la Selección Española. El delantero viajará hasta Maldivas para impartir sesiones de fútbol dirigidas a los jóvenes huéspedes, compartiendo su experiencia profesional, sus aprendizajes y los valores que han marcado su trayectoria deportiva.

La llegada de Fernando Llorente a las islas se ha visto retrasada debido a su reciente viaje a Nueva York, donde asistió a la final del Mundial de este año, antes de incorporarse a la programación de Learn with Legends en Four Seasons Resorts Maldivas.

Con su incorporación, Llorente se suma a un destacado grupo de mentores deportivos ya confirmados, entre los que se encuentran el ex capitán de la selección alemana Arne Friedrich, la ex capitana de Inglaterra Casey Stoney, la internacional inglesa Jill Scott y el centrocampista inglés Steve Sidwell, quienes liderarán diferentes sesiones de fútbol en Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru.

La iniciativa de Fernando Llorente

Learn with Legends nace con el objetivo de ofrecer una nueva forma de entender los viajes familiares de lujo, combinando aprendizaje, inspiración y experiencias únicas en un entorno excepcional. El programa se desarrolla en las dos islas que albergan Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru y Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa, dos destinos complementarios donde el entrenamiento especializado convive con la vida isleña y la exploración del entorno natural.

Además del fútbol, los huéspedes podrán participar en actividades relacionadas con surf, artes marciales, movimiento y conservación marina junto a expertos internacionales. En Kuda Huraa, el exsurfista profesional Ross Williams y el antiguo competidor del Championship Tour Travis Logie aportarán sus conocimientos técnicos al mundo del surf, mientras que en el ámbito de las artes marciales participarán figuras como Angela Lee Pucci, seis veces campeona mundial de Jiu-Jitsu brasileño, Bruno Pucci, Leo Vieira, pionero del Jiu-Jitsu brasileño, y los maestros de Kung Fu Hurssh Verma y Guo Jing.

El programa también contará con la participación del cineasta y narrador oceánico Craig Foster, conocido por el documental My Octopus Teacher, el explorador Ash Dykes y el oceanógrafo Dr. Phil Hosegood, que acercarán a las familias una nueva forma de descubrir y comprender el mundo natural. Además, se confirma que esta iniciativa se repetirá en próximos años con nuevas leyendas y referentes.