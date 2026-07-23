Arantxa Sánchez Vicario: «Soy la única que está pagando, llegué a un acuerdo con el banco y no entré a la cárcel porque estoy pagando el 50% de mis ganancias»

Arantxa Sánchez Vicario se ha sincerado como pocas veces antes sobre el capítulo más duro de su vida. La ex tenista fue una de las protagonistas del Universo Calleja, donde ha compartido con Jesús Calleja y los espectadores todo lo que ha vivido con su matrimonio con Josep Santacana, su ruptura familiar, el largo proceso judicial que marcó su divorcio y la pérdida del patrimonio que había construido durante décadas de éxitos deportivos y patrocinios.

La que fuera número uno del mundo reconoce el gran impacto emocional que tuvo cuando se dio cuenta de que tenía que empezar de cero. Y es que Arantxa Sánchez Vicario sostiene que su ex marido se quedó con los 36 millones de euros que ella había ganado durante su carrera y reconoce ya ha perdido la esperanza de recuperar ese dinero, de ahí que se centre en su vida familiar, en sus hijos y en salir hacia adelante. Por si fuera poco, mantiene una deuda con el Banco de Luxemburgo por la que tiene que destinar el 50% de sus actuales ingresos a la entidad.

«El aval era de cinco millones, pero más los intereses fue subiendo hasta casi los seis millones y medio, si no me equivoco. Soy la única que está pagando», cuenta la ex tenista, que fue condenada a dos años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes, aunque finalmente no tuvo que ingresar en prisión. En su conversación con Jesús Calleja explica el acuerdo alcanzado con el banco: «Llegué a un acuerdo con el Banco de Luxemburgo. Yo no entré en la cárcel porque realmente estoy pagando el 50% de mis ganancias al banco. Yo me he comido el marrón».

El presente de Arantxa Sánchez Vicario

En la actualidad, la ex deportista se gana la vida dando clases de tenis y debe entregar la mitad de todo lo que ingresa para hacer frente a la citada deuda. Pese a todo, Arantxa Sánchez Vicario ha encontrado la fuerza necesaria para reconstruirse: «Como soy fuerte, soy una persona fuerte y resiliente, he salido adelante. Mis hijos me dan la fuerza. Ellos han sido el motor».

Arantxa Sánchez Vicario contrajo matrimonio con Josep Santacana en 2008, pero con el paso del tiempo descubrió que no era la persona que ella creía. «Han sido muchos años acumulando muchas cosas, sola en un país que no conocía. Han sido muy duros estos cinco años con mi ex marido. La verdad es que me enamoré ciegamente. Yo me dediqué a jugar al tenis, nunca me dediqué a esos temas porque realmente no sabía. Me fié de mi marido en esos momentos. Era el padre de mis hijos», cuenta.

Por si fuera poco, se enemistó con sus padres, acusándoles en un libro de haber administrado de forma inadecuada su fortuna y asegurando sentirse engañada por ellos. Aquellas palabras provocaron un terremoto familiar y un enfrentamiento público que ocupó numerosos titulares y portadas. Pero con el paso del tiempo, Arantxa Sánchez Vicario admite que se arrepiente profundamente de haber publicado aquel libro. «Me arrepiento tanto… En esos momentos no era yo. Me dejé convencer y es un gran error», cuenta.