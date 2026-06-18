Arantxa Sánchez Vicario, tras el varapalo que la aleja de sus 30 millones: «La vida sigue»

Arantxa Sánchez Vicario ha vuelto a la actualidad informativa después de conocerse la última resolución judicial relacionada con la disputa patrimonial que mantiene desde hace años con su exmarido, Josep Santacana. La decisión de un tribunal de Florida supone un nuevo capítulo en un proceso que se prolonga desde su separación y que ha estado marcado por numerosos procedimientos legales tanto en España como en Estados Unidos. La justicia estadounidense ha respaldado la posición de Santacana en el litigio económico que ambos mantienen, una resolución que llega después de varios años de enfrentamientos judiciales. La extenista había sostenido que perdió gran parte de su patrimonio durante su matrimonio y que su exmarido fue el responsable de la gestión de sus asuntos económicos. Por su parte, Santacana ha defendido la legalidad del origen y la gestión de sus bienes en Estados Unidos.

Tras conocerse la resolución, Sánchez Vicario reapareció públicamente en Madrid durante la entrega de los premios Gloria del Deporte Iberoamericano. Allí fue reconocida por su trayectoria deportiva y atendió brevemente a los medios de comunicación presentes. Preguntada por su situación personal, evitó profundizar en los detalles del procedimiento judicial y señaló que se encuentra centrada en su vida familiar. «Estoy feliz, la vida sigue», afirmó la extenista durante su intervención ante los periodistas. También explicó que su prioridad actual son sus hijos, Leo y Luna, con quienes comparte gran parte de su tiempo. En varias de las declaraciones realizadas durante el evento, insistió en destacar la importancia de la familia en esta etapa de su vida.

La catalana recibió uno de los galardones de la ceremonia y aprovechó la ocasión para agradecer el reconocimiento a una carrera deportiva que la convirtió en una de las figuras más importantes del tenis español. Durante el acto recordó la importancia de los valores que le transmitió su entorno familiar y señaló que intenta trasladarlos ahora a las nuevas generaciones.

La disputa judicial entre Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana se remonta a varios años atrás y ha coincidido con otros procedimientos legales que han afectado a la exdeportista. En 2024 fue condenada en España por un delito de alzamiento de bienes relacionado con una deuda contraída con el Banco de Luxemburgo. La sentencia incluyó una pena de dos años de prisión que no implicó su ingreso en la cárcel al carecer de antecedentes penales y tras alcanzar un acuerdo en el procedimiento.

En paralelo, el proceso de divorcio y la disputa por el patrimonio acumulado durante su matrimonio han continuado desarrollándose en los tribunales estadounidenses. La reciente decisión de Florida representa uno de los últimos episodios conocidos de este conflicto legal. Más allá de las cuestiones judiciales, Sánchez Vicario explicó que mantiene una vida centrada en su familia y en el seguimiento de las actividades deportivas de sus hijos. Durante su intervención en Madrid comentó que ninguno de los dos ha seguido sus pasos en el tenis y que ambos practican fútbol. «Me han salido futbolistas», señaló entre risas al referirse a ellos.

La extenista también aprovechó para destacar el papel de su madre y de su familia en los últimos años. En varias declaraciones públicas recientes ha hecho referencia a la importancia del apoyo familiar y a la relación que mantiene actualmente con su entorno más cercano.