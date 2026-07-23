El presidente de la selección argentina zanja el debate: «España ganó bien, no se dejen llevar por las mentiras»

La derrota en la final del Mundial no ha sentado nada bien a los argentinos. Desde que Ferran Torres anotó en el 106 el gol que daba la segunda estrella a la selección española, desde el país sudamericano se han inventado todo tipo de teorías para justificar que habían perdido. Que si el FBI iba a detener al presidente de la AFA, que si una posible sanción por la pancarta de las Malvinas, amenazas a las familias, que si el árbitro… Pero Chiqui Tapia, presidente de la AFA, se ha dirigido a los argentinos para acabar con estas teorías de una vez por todas.

Después de que Scaloni y Ayala reconocieran que España fue el justo vencedor, ahora ha sido el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino el que ha roto su silencio para frenar toda esta corriente tras la derrota en la final del Mundial: «No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias».

España fue superior, como dice Tapia, tanto que Argentina no logró tirar ni una vez a puerta en 120 minutos. De hecho, la estadística refleja la superioridad de los de Luis de la Fuente: 20 disparos totales por 2 de los de Scaloni. De esos 20, 12 fueron a portería, mientras que la Albiceleste no logró tirar entre los tres palos ni una sola vez.

«Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. La Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente», añade Tapia en el comunicado publicado en su perfil oficial de Instagram.

«Duele perder»

El presidente de la AFA reconoció que «duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo».

«Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible», añade.

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«Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo», prosigue.

Tapia pide al pueblo argentino que «no se dejen llevar por las mentiras», porque España fue justo vencedor de la Copa del Mundo: «Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol».

«Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina», concluye.