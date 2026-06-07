Los rumores sobre Messi y sus retoques estéticos: Antonela Roccuzzo responde a la polémica

La exposición mediática que acompaña a Lionel Messi desde hace más de dos décadas no se limita únicamente a su rendimiento deportivo. Cada aspecto de su vida personal y de su imagen pública genera interés entre millones de seguidores en todo el mundo, alimentando debates que en ocasiones trascienden el ámbito futbolístico.

En los últimos días, el argentino ha vuelto a convertirse en protagonista de una conversación viral, esta vez relacionada con su apariencia física y unos supuestos procedimientos estéticos que, según una especialista argentina, habrían transformado algunos rasgos de su rostro.

La polémica surgió a raíz de un vídeo publicado en redes sociales por Celeste Nardadone, una profesional que se presenta como especialista en armonización facial. En su análisis, difundido a través de Instagram, la doctora comparó imágenes actuales y antiguas del futbolista para sostener que se habría sometido a diferentes intervenciones destinadas a modificar ciertos aspectos de su apariencia.

Según explicó en la grabación, algunos de los cambios más evidentes estarían relacionados con la nariz, el mentón, la mirada y las orejas del campeón del mundo. Para respaldar sus afirmaciones, la especialista mostró fotografías de distintas etapas de la vida de Messi y señaló diferencias físicas que, a su juicio, serían compatibles con tratamientos estéticos o procedimientos quirúrgicos.

Entre las intervenciones que mencionó figuraban una supuesta rinoplastia, rellenos faciales con ácido hialurónico en la zona del mentón, aplicaciones de bótox para suavizar las líneas de expresión, una posible otoplastia para modificar la posición de las orejas, así como tratamientos en los pómulos y una eventual blefaroplastia destinada a abrir la mirada. También aseguró que el futbolista habría mejorado su sonrisa mediante carillas dentales y otras prótesis estéticas.

Las afirmaciones generaron una inmediata reacción entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos se mostraron curiosos por el análisis realizado, otros cuestionaron la validez de las conclusiones extraídas únicamente a partir de fotografías. Sin embargo, la respuesta que más repercusión obtuvo fue la de una persona que conoce al jugador mejor que nadie: su mujer, Antonela Roccuzzo.

La respuesta de Antonela Roccuzzo

Acostumbrada a mantener un perfil discreto y alejada de las controversias públicas, Antonela decidió intervenir directamente en la conversación para desmentir las afirmaciones que circulaban sobre su marido. Lo hizo a través de un comentario en la propia publicación de la especialista, una reacción que rápidamente se viralizó.

«¡No pegaste una!», escribió la empresaria rosarina, dejando clara su posición respecto al análisis difundido. Lejos de limitarse a una breve negativa, también quiso aclarar algunos de los aspectos mencionados en el vídeo y aseguró que Messi nunca se ha sometido a una cirugía estética facial.

Además, explicó que el único tratamiento relacionado con la apariencia que sí realizó el futbolista fue un procedimiento de ortodoncia. «Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign», añadió, en referencia al sistema de alineadores transparentes utilizado para corregir la posición dental sin necesidad de recurrir a los tradicionales brackets metálicos.

Su comentario fue recibido con entusiasmo por numerosos seguidores del jugador, que interpretaron la intervención como una muestra más del apoyo constante que Antonela brinda a Messi tanto en los momentos de éxito como frente a cualquier controversia que pueda afectar su imagen pública.

Celeste Nardadone ofrece su versión

Después de que el comentario de Antonela comenzara a multiplicarse en redes sociales, Celeste Nardadone decidió pronunciarse nuevamente para responder a la esposa del futbolista. La especialista aseguró que su análisis había sido realizado con «absoluta seriedad y respeto» y defendió que sus observaciones tenían un carácter profesional.

Asimismo, agradeció la participación de Antonela en la publicación y explicó que su intención era mostrar a sus seguidores las posibilidades que ofrecen determinados tratamientos estéticos. Según señaló, muchas personas sienten interés por este tipo de procedimientos y conocer ejemplos públicos puede ayudar a normalizar ciertas intervenciones.

La doctora también reflexionó sobre el estigma que, en su opinión, todavía existe alrededor de la medicina estética. En ese sentido, sostuvo que muchas personas prefieren no hablar abiertamente de los tratamientos que realizan y afirmó que se trata de una situación que observa con frecuencia en su práctica profesional.

Más allá de las explicaciones posteriores, la intervención de Antonela terminó convirtiéndose en el elemento central de la polémica. Su desmentido cerró, al menos para buena parte de los seguidores de Messi, una discusión que había generado un notable revuelo en las redes sociales y que volvió a demostrar el enorme interés que despierta cualquier aspecto relacionado con la vida del futbolista más influyente de su generación.