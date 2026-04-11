El Castilla se exhibe en Ferrol con otra goleada de escándalo

El Real Madrid Castilla se exhibió y paseó en Ferrol con otra goleada que le hace dormir como tercer clasificado del grupo primero de Primera Federación. El equipo blanco ganó por 0-5 al Racing Club de Ferrol tras una primera parte extraordinaria donde pasó por encima de su rival. Los goles de Alexis Ciria, Jacobo, Palacios y Pol por partida doble consolidan al primer filial madridista en puestos de playoff de ascenso.

El Castilla está en una gran dinámica tras golear el pasado fin de semana al Celta B y entre semana firmar una remontada épica en Old Trafford en la Premier League International Cup. En Ferrol siguió la buena racha con otra goleada para el recuerdo de una temporada que huele bien.

Julián López de Lerma apostó en Ferrol con un once formado por Mestre en portería, Fortea, Joan Martínez, Valdepeñas y Aguado en defensa, Cestero, Manuel Ángel y Pol Fortuny en el centro del campo, y arriba Alexis Ciria, Jacobo y César Palacios.

Ciria y Jacobo inician la goleada para el Castilla

El primer gol del Castilla en tierras gallegas lo hizo un Alexis Ciria que cada vez está más adaptado a este filial. Tiene talento y lo demuestra cada vez que juega. En el minuto 18, recibió un buen pase de Jacobo al espacio y, ya dentro del área, no falló con un gran remate cruzado.

19′ GOAAAAAL ALEXIS CIRIA! Assist by Jacobo Ortega. Racing de Ferrol 0-1 Castilla. pic.twitter.com/AvZZJ17jmV — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 11, 2026

Fue el primero de la fiesta en una noche blanca en Ferrol. El segundo lo hizo Jacobo en el minuto 26 con un doble recorte perfecto dentro del área rival y un remate de delantero puro. Otro chaval que ha caído de pie en este Castilla y que cada vez está mejor. Un delantero para soñar con el ascenso.

27’ GOLAZOOOOOO JACOBO ORTEGA! 1 goal and 1 assist tonight. Assist by César Palacios. Racing de Ferrol 0-2 Castilla. pic.twitter.com/n6iG6oLafa — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 11, 2026

Palacios aporta su calidad

El tercero del Castilla en tierras gallegas lo hizo César Palacios en el minuto 36 con otro buen pase de Aguado tras una gran jugada colectiva del equipo madridista. El remate de la estrella de La Fábrica fue una locura. Un golazo y los de Julián López se paseaban sobre el césped.

36’ GOLAZOOOOOOO CÉSAR PALACIOS! 1 goal and 1 assist. Assist by Diego Aguado. 🔝 Jesús Fortea, Jacobo Ortega, Alexis Ciria. Racing de Ferrol 0-3 Castilla. pic.twitter.com/NcGgjjNDZv — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 11, 2026

Un baile del Castilla en Ferrol que tuvo un último capítulo antes del descanso en una primera parte perfecta. Pol Fortuny, con algo de fortuna, hizo el 0-4 en el tiempo de descuento tras rebotarle el balón en su cuerpo sobre la línea. Una goleada de escándalo en apenas 45 minutos para confirmar el gran momento de este primer filial blanco. También es de valorar el partido de Sergio Mestre, que con varias paradas importantes y de mérito evitó el gol visitante en más de una ocasión.

Ya en la segunda parte, el equipo gallego intentó alguna tímida ocasión sin mucho peligro. El partido estaba sentenciado por completo. Julián probó a mover su banquillo en el 62 sacando a Cristian David y dándole minutos a Bruno Iglesias en Primera Federación.

La goleada para el Castilla fue a más en el minuto 68 cuando Pol Fortuny firmó su doblete y el quinto del equipo madridista en Ferrol. Recibió un buen pase de Palacios y engañó al portero rival con una gran definición. Justo después tuvo minutos Rachad entrando por Ciria.