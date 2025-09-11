Konaté da su palabra al Real Madrid

Ibrahima Konaté lo tiene muy claro: quiere jugar en el Real Madrid. El central acaba contrato con el Liverpool en junio de 2026 y ya ha rechazado tres propuestas de los reds para renovar porque su objetivo es llegar con la carta de libertad a la casa blanca el próximo verano. El francés ya sabe lo que el club blanco estaría dispuesto a ofrecerle por jugar en el Bernabéu y ha dado su palabra al Madrid, que deberá refrendar por escrito en enero cuando sea libre para firmar por cualquier equipo del mundo.

El verano que viene Liverpool y Real Madrid pueden reeditar otro caso Alexander-Arnold en la figura de Ibrahima Konaté. El internacional, al menos hasta ahora, no ha hecho más que rechazar todas las propuestas crecientes de renovación que el club de Anfield le ha puesto sobre la mesa. Su objetivo es claro: marcharse al Madrid a final de temporada como agente libre, lo mismo que hizo el pasado verano su ex compañero Trent.

Konaté ya conoce cuáles son las condiciones económicas y contractuales que el Real Madrid estaría dispuesto a ofrecerle para que pueda firmarlas a partir del próximo 1 de enero cuando el jugador entre en sus seis últimos meses de contrato y, por tanto, sea libre de firmar con cualquier club. El internacional francés, que tiene otras propuestas superiores sobre la mesa incluida la del propio Liverpool, ha dado el visto bueno y su palabra de que jugar de blanco en el Bernabéu es su primera opción.

Konaté seguirá el camino de Trent hacia el Real Madrid

En el Real Madrid, sin embargo, ya tienen la experiencia de otros jugadores que tenían apalabrados y que al final acabaron cambiando de idea en el último momento. Algunos, como Mbappé en 2022 o Alphonso Davies la pasada temporada, acabaron renovando con sus respectivos equipos. Otros, como Lenny Yoro en 2024, sucumbieron a la tentación de una oferta económica irrechazable para irse al club más rico y más caótico del mundo: el Manchester United.

Por eso desde la cúpula de Valdebebas nadie quiere dar por fichado a Konaté, porque son conscientes que de aquí a enero pueden pasar muchas cosas. Especialmente porque el jugador es insustituible en el Liverpool y el club red aún no ha dicho su última palabra ni ha presentado su última oferta. Después de romper el mercado tras gastarse 488 millones de euros en los fichajes de Isak (150) Wirtz (125), Ekitiké (95), Kerkez (47), Frimpong (40) y Leoni (31), los multimillonarios estadounidenses dueños del Liverpool harán lo imposible para retener al central francés.

Konaté no es ajeno a que todos los rumores en torno a su futuro apuntan hacia el Bernabéu. «Sí, Kylian Mbappé me llama cada dos horas», bromeó esta semana el central francés cuando le preguntaron si su futuro podía estar en el Real Madrid. La realidad es que, más allá del vacile al periodista de turno, sí que ha existido esa toma de contacto entre ambas partes y esa intención del jugador del Liverpool de emigrar a la casa blanca.

En los próximos tres meses Konaté deberá refrendar su palabra y pasar al negro sobre blanco. En el Real Madrid tienen preparado el compromiso contractual que uniría al central, de 26 años, con la entidad madridista para las próximas cinco temporadas. El acuerdo incluiría también una importante prima de fichaje para el jugador que sería prorrateada en forma de salario durante los cinco años de duración de su contrato.