El psicoanalista Sigmund Freud sobre las relaciones: «Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos»

«Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos». Esta frase pronunciada por el conocido psicoanalista austriaco Sigmund Freud, pone en primer plano un aspecto fundamental de cualquier vínculo, ya sea para tus relaciones de amistad, de pareja o incluso con miembros de tu familia.

El médico neurólogo austriaco, considerado el padre del psicoanálisis, sostenía que las diferencias no sólo son inevitables, sino también necesarias para el crecimiento personal e intelectual. Desde esta perspectiva, el desacuerdo no representa un problema, sino una oportunidad para ampliar la mirada y enriquecer el pensamiento.

Qué significa esta frase de Sigmund Freud

Esta reflexión hace referencia a la importancia de conservar la autonomía intelectual. Cada persona construye su forma de ver el mundo a partir de sus experiencias, conocimientos, emociones y valores. Por eso, es natural que existan diferencias incluso entre quienes comparten una amistad, una pareja o un proyecto en común.

Freud plantea que el intercambio de opiniones distintas favorece el desarrollo del pensamiento y evita caer en una aceptación automática de las ideas ajenas. No tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que escuchamos, sino que dentro de nuestro pensamiento debemos darle una vuelta para poder crear una postura propia ante aquello que se nos plantea.

Lejos de promover el conflicto, la frase invita a fomentar un diálogo respetuoso, abierto de pensamiento, con la firme idea de ofrecer nuestras ideas abiertamente, al igual que ofrecemos la posibilidad de que se cuestionen a través del debate, una de las herramientas para fortalecer cualquier relación.

Una frase que continúa vigente hoy en día

En tiempos en los que las redes sociales y los algoritmos suelen mostrar contenidos similares a las preferencias de cada usuario, a través de las famosas cookies, esta reflexión adquiere un nuevo significado. La tendencia a rodearse sólo de personas que piensan igual puede generar lo que muchos especialistas llaman una cámara de eco, donde las ideas se refuerzan sin ser cuestionadas.

En este contexto, la frase de Freud recuerda la importancia de escuchar puntos de vista diferentes y mantener una actitud crítica frente a la información que se recibe, para así no escuchar sólamente lo que queremos oír, sino fomentar un pensamiento crítico basado en todos los puntos de vista.