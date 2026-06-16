El Gobierno vasco da la semilibertad a un ex jefe militar de ETA y a otro etarra condenados a 153 años por asesinato

El Gobierno vasco ha vuelto a flexibilizar el régimen penitenciario de dos etarras condenados por delitos de sangre: se trata de Gorka Palacios, ex jefe militar de ETA y ex jefe de comandos, y Joanes Larretxea, condenado por el asesinato del empresario Ignacio Uría. Las condenas sumadas de ambos ascienden a 153 años.

Mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, ambos podrán salir de prisión de lunes a viernes durante el día para trabajar, recibir tratamiento o hacer voluntariado. Esta medida se suma a las ya aplicadas a una veintena de presos de ETA, lo que evidencia una política sistemática de progresiva excarcelación.

Palacios, detenido en Francia en 2003, fue condenado como responsable de varios comandos y acumula una pena de 83 años en España por atentados, entre ellos el que acabó con la vida del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa. Joanes Larretxea, por su parte, cumple 44 años de cárcel por participar en el asesinato de Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa) en 2008, y en 2024 fue condenado a otros 26 años por colocar un coche bomba en la Universidad de Navarra.

Ante estas decisiones, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha expresado su indignación y ha denunciado que el Gobierno Vasco prioriza la reinserción de terroristas sobre la justicia y la memoria de las víctimas. «Es una política penitenciaria más centrada en excarcelar etarras que en garantizar el derecho a la justicia de quienes sufrieron el terrorismo» han señalado.

Con estas dos nuevas medidas, la AVT eleva a 119 las progresiones de grado concedidas a 96 presos de ETA y a 20 las aplicaciones del artículo 100.2. Actualmente, de los 118 etarras que siguen en prisión, 75 ya disfrutan de algún tipo de semilibertad.