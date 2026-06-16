Manejando España como la sauna Adán

Antes de la Transición, dos dirigentes del PSOE ocuparon la presidencia del Gobierno. Fueron Francisco Largo Caballero, desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937, y Juan Negrín, desde mayo de 1937 hasta marzo de 1939. De Largo Caballero es suficiente decir que fue el marxista que dirigió el golpe de Estado de 1934 contra la II República, y probablemente el mayor responsable del inicio de la Guerra Civil, en su obsesión por provocar una revolución comunista. Y de Negrín, que aparentaba ser menos exaltado que el anterior, basta con recordar que fue el responsable del robo de más de 500 toneladas del oro del Banco de España que envió a Moscú, junto a todas las joyas robadas a los españoles. Después de la Transición hemos sufrido a Felipe González, a José Luis Rodríguez Zapatero y, ahora, al yerno del proxeneta, más conocido como P.S. en los ambientes.

Ayer el juez Peinado citó en el juzgado a la tetraimputada esposa de P.S., Begoña Gómez, la hija de Sabiniano, el de las saunas gay y los prostíbulos, para celebrar el trámite previo a la apertura de juicio oral por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Y P.S. no la acompañó al juzgado, ni dimitió convocando elecciones. Ese comportamiento honorable no era de esperar en quien tiene a su propio hermano de sangre a la espera de la sentencia que puede condenarlo a 6 años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias, así como a los dos secretarios de organización que nombró en el PSOE; e incluso el mismo partido está siendo investigado por las cloacas que montaron para intentar limpiar a P.S. y por los dudosos fondos con los que financiaron dichas actividades mafiosas. A pesar de todo, P.S. no dimite y no convoca elecciones, pero esto es una novedad en un PSOE que nunca antes actuó así.

El 28 de diciembre de 1995, Felipe González anunció que iba a adelantar las elecciones generales al día 3 de marzo de 1996, acortando en casi un año y medio dicha legislatura. Este adelanto electoral se produjo tras la negativa de CiU a aprobar los Presupuestos Generales del año siguiente, siendo la primera vez desde que González llegó a la presidencia del Gobierno en 1982, que se vio forzado a prorrogar unos presupuestos. La negativa de los de Jordi Pujol a mantener su pacto de gobernabilidad con el PSOE estuvo motivada fundamentalmente en la infinidad de escándalos de corrupción que manchaban a Felipe González, desde el escándalo de los GAL a los casos Filesa, Roldán, Ibercorp, etc. Poca cosa si se compara con el hecho de que P.S. solamente ha podido aprobar tres presupuestos en ocho años; lleva tres años sin siquiera presentarlos, y tiene a todo su entorno familiar y del partido sentados en el banquillo de los acusados.

El 29 de julio de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero anunció que adelantaría las elecciones generales al 20 de noviembre de ese año, acortando medio año su legislatura. A diferencia de P.S., durante todos los años que gobernó desde 2004 hasta 2011, Zapatero presentó unos Presupuestos Generales que fueron aprobados por las Cortes. No hubo grandes casos de corrupción a nivel nacional que afectaran a los gobiernos de Zapatero, pero el PSOE andaluz de esa época fue el de los ERE, con dos presidentes del PSOE, Chaves y Griñán, afectados en una trama en la que se le robaron más de 680 millones de euros a los parados. Zapatero se vio obligado a adelantar las elecciones por su nefasta gestión económica de la crisis de 2008, sus mentiras sobre los falsos brotes verdes y su falta de valor y de credibilidad para afrontar los recortes necesarios para salir del hoyo en el que él nos había metido. Quizá lo más decente que hizo en su carrera fue irse, después de dejar a media España enfrentada a la otra media con su revisionismo histórico y sus cesiones ante ETA.

Con toda su familia y el clan del Peugeot imputados por corrupción, sin aprobar presupuestos en toda la legislatura, avergonzado por todas las portadas de la prensa internacional, P.S. ni dimite ni convoca elecciones y eso es una novedad en un PSOE golpista, corrupto y ladrón, que nunca antes había sido dirigido como se manejan las saunas y los prostíbulos.