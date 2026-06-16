Carlos Carpio, nuevo fichaje de OKDIARIO como subdirector

OKDIARIO refuerza su equipo editorial con la incorporación de Carlos Carpio (Madrid, 1971) como nuevo subdirector. Carpio llega tras una trayectoria de 34 años en Marca, el principal diario deportivo de España, donde ha ejercido como subdirector durante las últimas dieciséis temporadas y donde ha pasado por prácticamente todas las responsabilidades de la redacción.

La carrera de Carpio es la de un periodista hecho íntegramente en una sola casa. A lo largo de 34 años en Marca coordinó de manera sucesiva las secciones de Baloncesto, Polideportivo, Opinión, Fútbol y Real Madrid/Atlético, un recorrido que abarca el corazón mismo de la información deportiva en España. A esa labor de redacción sumó la organización de eventos de referencia sobre la industria del deporte, como el Marca & Expansión Business Sport Forum.

La ‘Guía de la Liga’, un éxito editorial sin precedentes

Entre 2002 y 2007, Carpio fue director editorial del área de Guías y Revistas, una etapa en la que vieron la luz algunos de los productos más exitosos de la prensa deportiva española. Entre ellos destaca la Guía de la Liga, un referente del sector que en su primera edición superó el millón de ejemplares vendidos.

Una voz habitual en la radio y la televisión

Más allá del trabajo en la redacción, Carpio es un rostro y una voz conocidos para los aficionados al deporte. Colabora de forma habitual en programas deportivos de radio —como Tablero Deportivo, de RNE— y de televisión, donde participa en espacios como Estudio Estadio y El Golazo.

Con su incorporación, OKDIARIO suma a su equipo directivo a un profesional de dilatada experiencia y reconocido prestigio, que aportará su bagaje al proyecto periodístico del diario.