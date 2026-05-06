Maxi Iglesias ha adquirido un impresionante ático valorado en 1,8 millones de euros en el norte de Madrid, concretamente en la zona de Manoteras, dentro del área de influencia de Chamartín. No se trata de una compra cualquiera, sino de una operación que refleja tanto su éxito profesional como su deseo de mantenerse conectado con el lugar donde creció. El inmueble, ubicado en la planta veinte de un moderno edificio de obra nueva, ofrece unas vistas privilegiadas del skyline madrileño. Desde esta altura, la ciudad se despliega en todo su esplendor, con referencias icónicas como las Torres Kio dibujando el horizonte. Este ático no es solo una vivienda, sino una auténtica atalaya urbana pensada para disfrutar del entorno desde una perspectiva única.

La compra, que ha ascendido a aproximadamente 1,8 millones de euros, ha supuesto para el actor un importante esfuerzo financiero. Según ha trascendido, habría formalizado una hipoteca cercana a los 1,5 millones de euros a devolver en tres décadas. Una decisión que él mismo adelantó durante su paso por el programa La Revuelta, donde reconoció con naturalidad que su liquidez había disminuido tras invertir en una nueva vivienda.

El ático cuenta con más de 230 metros cuadrados construidos, a los que se suma una espectacular terraza de unos 75 metros cuadrados. Este espacio exterior se convierte en uno de los grandes protagonistas de la casa, ideal para disfrutar de las noches de verano con vistas panorámicas a la capital. La amplitud y la luminosidad son dos de las características más destacadas de la vivienda, concebida bajo los parámetros del lujo contemporáneo. Por su parte, en el interio, el diseño apuesta por una estética de «lujo silencioso», donde predominan los materiales de alta calidad, las líneas limpias y una paleta de colores neutros. Todo está pensado para transmitir calma y sofisticación sin caer en la ostentación. Es probable que en esta decoración haya tenido un papel relevante su madre, Mercedes Acevedo, con quien ya colaboró en proyectos anteriores.

La vivienda dispone de tres dormitorios y dos baños, uno de ellos integrado en la suite principal. Este dormitorio destaca por su amplitud y por su diseño, que recuerda al de un hotel boutique, con textiles cuidados y una atmósfera pensada para el descanso. El resto de estancias mantienen esa coherencia estética, priorizando la funcionalidad y el confort. Además, el inmueble incorpora tecnología de última generación. Sistemas de domótica avanzada, aerotermia y suelo radiante-refrescante garantizan una eficiencia energética óptima y un elevado nivel de bienestar durante todo el año. Se trata, en definitiva, de una vivienda adaptada a las exigencias actuales.

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La urbanización en la que se encuentra el ático también juega un papel clave. Se trata de un complejo residencial exclusivo que ofrece múltiples servicios: piscina comunitaria, amplias zonas ajardinadas, gimnasio totalmente equipado y espacios de coworking. Todo ello en un entorno seguro y privado que permite a sus residentes disfrutar de una alta calidad de vida sin salir de casa. Otro de los puntos fuertes es su ubicación estratégica. La cercanía a vías como la M-30 y la M-11 facilita la movilidad por la ciudad, mientras que la proximidad al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas resulta especialmente conveniente para alguien con una agenda internacional. Asimismo, la cercanía al Parque Juan Carlos I ofrece un espacio natural perfecto para desconectar.