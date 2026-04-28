Aitana Sánchez-Gijón recibe el apoyo de rostros VIP tras la muerte de su madre, ¿y de Maxi Iglesias también?

Aitana Sánchez-Gijón acaba de recibir uno de los varapalos más complicados de su vida. El pasado domingo, 26 de abril, falleció su madre, Fiorella De Angelis, a los 87 años. Según lo publicado, sufrió un notable empeoramiento de su salud en los últimos días, pero más allá de eso, lo cierto es que no se conoce una causa exacta de su muerte.

La intérprete se ha despedido de su progenitora en el tanatorio de la M30, donde ha sido fotografiada, completamente devastada, junto a sus dos hijos, Teo y Bruna, y su hermano, Eloy Sánchez-Gijón. Sin duda, la estampa ha reflejado el profundo dolor por el que atraviesa la familia en estos momentos, así como también lo ha hecho el pequeño homenaje que ha querido rendir Aitana a su madre a través de sus redes sociales.

«Mamma», escribía la mencionada, hace tan solo unas horas, en su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido con sus seguidores una fotografía de Fiorella de joven. Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de apoyo y cariño hacia la artista, los cuales han sido escritos tanto por sus seguidores anónimos como por diferentes rostros conocidos de nuestro país con los que mantiene una buena relación, los cuales tampoco han dudado en expresarle sus máximas condolencias de manera pública.

«Un abrazo grande, Aitana», escribía Miguel Ángel Silvestre. «Lo siento de corazón», seguía Lolita Flores. «Qué duro despedirse. Te abrazo, querida», comentaba Malena Altero, quien también acaba de vivir una situación similar tras enfrentarse a la muerte de su padre, Hector Alteiro. A estos les han seguido otros VIPS de diferentes ámbitos, como Carmen Lomana, Fernando Tejero, Lydia Bosch, Silvia Marso, Hugo Silva, Asier Etxeandia, Sara Baras, Elena Furiase, Belén Cuesta, Juana Acosta o Pepón Nieto, entre otros, los cuales también han mostrado todo su apoyo a Aitana.

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«Ya sé de dónde viene tu belleza… Lo siento, Aitana», «Siento mucho la pérdida. Aitana, bonita, un abrazo enorme, con todo mi cariño», «Un abrazo inmenso, Aitana», «Lo siento en el alma, cariño. Sé lo que duele. Te abrazo muy fuerte. Que su luz eterna te acompañe», «Mi más sentido pésame», «Qué bonita foto, era tan divina como tú», escribían algunos de los mencionados.

¿Y Maxi Iglesias?

Como no podía ser de otra manera, en medio de este complicado duelo, la pregunta más repetida ha sido si Aitana se habrá sentido arropada por Maxi Iglesias, el actor con el que se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas. Por ahora, el mencionado ha optado por el silencio más absoluto, respetando públicamente el dolor de la artista y manteniéndose en un discreto segundo plano. Tanto es así, que ni siquiera ha interactuado con el citado post, ni con comentarios ni con un ‘me gusta’.

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No obstante, se desconoce si, de manera privada, habrá trasladado sus condolencias a la actriz. Sin embargo, lo cierto es que, si se tienen en cuenta las últimas imágenes que ambos han protagonizado fundiéndose en un apasionado beso, todo apunta a que es muy probable que lo haya hecho.