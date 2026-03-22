El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha tildado este domingo de «disparate» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar el decreto para paliar los efectos de la guerra de Irán en dos textos separados. A ojos del diputado popular, es una «burrada» que hayan decidido hacerlo «a cachitos» y en un Consejo de Ministros «casi dinamitado» por la ausencia de los ministros de Sumar para forzar la inclusión de medidas para proteger a los okupas.

«Un decreto que es ya la madre de todos los disparates y que fue aprobado a cachitos en un Consejo de Ministros casi dinamitado, en el que en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego y Mónica García decidieron quedarse fuera porque había que escenificar que no estaban nada de acuerdo con esas decisiones», ha asegurado De los Santos durante una intervención en la VII Escuela de Formación Rafael García-Patos de Nuevas Generaciones del PP de Toledo.

Y es que Sumar se ausentó este viernes del Consejo de Ministros extraordinario para forzar a Sánchez a incluir las ayudas a la vivienda en el mismo decreto que las rebajas fiscales para paliar los efectos de la guerra en Irán. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el titular de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Infancia, Sira Rego, se plantaron durante la mañana de este viernes. El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9:30 horas, pero finalmente se inició a las 11:30 horas.

En un principio, los ministros de Sumar habían decidido no participar para forzar a los del PSOE a incluir la moratoria antidesahucios que protegería a 80.000 okupas en nuestro país. Tras dos horas de negociación, ambas formaciones acordaron aprobar dos textos distintos. Por un lado, la rebaja de impuestos a los carburantes. Por otro, las ayudas a los inquilinos que no cuentan con apoyos parlamentarios y descaerán en cuanto se lleve al Congreso.

De los Santos ha asegurado que un Ejecutivo «serio y responsable» habría cesado a los titulares de las carteras ante lo que ha descrito como «semejante burrada». «Tenemos al peor Gobierno que ha tenido España durante esta democracia», ha espetado para añadir: «España atraviesa una de sus peores crisis institucionales, desde luego la peor, desde que hay democracia y el responsable es solo uno y es Pedro Sánchez», ha manifestado.

«Dopado con dinero de prostitución»

El diputado popular ha asegurado que la palabra que mejor define a la actual administración socialista es «corrupción». Además, ha recordado que durante las primarias en las que Sánchez se convirtió en líder del PSOE, sus más estrechos colaboradores, que han acabado pisando la cárcel, Koldo García y los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, introdujeron presuntamente votos en las urnas.

De los Santos ha acusado a Sánchez de «ganar fraudulentamente» ese proceso interno para convertirse en secretario general de los socialistas. «Él llega dopado con el dinero de la prostitución, con lo que había supuesto los beneficios de la familia de la pentainputada Begoña Gómez», ha subrayado en alusión a los diversos prostíbulos que poseía el padre de su mujer en Madrid y otras ciudades.

«Nos hemos dado cuenta de que Sánchez, aparte de gobernar para él, para los suyos y proteger su patrimonio para lo que venga en el futuro, de lo que más disfruta es ver que el PSOE desaparece», ha subrayado. Y ha aseverado: «Está esperando a que todos los socialismos regionales desaparezcan para poder cerrar la puerta con el convencimiento de que después de yo, después de mí, la nada».