Enrique Cerezo llama a la paz en el fútbol español: «Ojalá trabajemos con respeto hacia los estamentos»

El Atlético de Madrid celebró este viernes la comida navideña tradicional analizando cómo fue el año y el futuro que le espera al club, especialmente hasta la incorporación del grupo Apollo como accionista mayoritario. Enrique Cerezo fue el que tomó la palabra para lanzar un discurso en el que analizó el panorama del fútbol español y los recientes conflictos entre clubes y el colectivo arbitral.

En unas semanas donde Florentino Pérez y Joan Laporta se han lanzado dardos mutuamente, el presidente colchonero pidió que la relación no siga tensando la cuerda: «Mi deseo es que todos los que formamos parte de esto trabajemos con respeto y tolerancia hacia los rivales y estamentos. Tenemos que dejar a un lado los enfados, satisfacciones y el enfrentamiento entre presidentes, directivos, entrenadores…En fin, entre todo el mundo», manifestó.

«Debemos ser capaces de mantener una línea de colaboración y diálogo por el bien del fútbol. Eso es lo que nosotros queremos y lo que yo personalmente quiero. No hace nada más que los que nos dedicamos al deporte tengamos muy presente sus valores, que son muchos y buenos», añadió Enrique Cerezo pocas semanas después de que Laporta declarase como testigo sobre los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Enrique Cerezo vuelve a celebrar meterse en Champions

En lo que respecta al Atlético de Madrid, el presidente hizo un balance positivo del curso pasada en el que, pese a no pelear por títulos, presumió de seguir estando entre los cuatro primeros en Liga para jugar la Champions y haber disputado el Mundial de Clubes quitándole la plaza al Barcelona. «Hicimos una temporada en el que conseguimos por 13ª vez la clasificación para la Liga de Campeones. También fue un verdadero orgullo ver a nuestro Atleti en Estados Unidos jugando el primer Mundial de Clubes como uno de los dos únicos representantes españoles», comentó.

También se acordó del equipo femenino del que destacó que «logró alcanzar la clasificación para la Champions femenina y disfrutar de la final de la Copa de la Reina»; mientras que el Atlético Madrileño es líder de su grupo: «Todos soñamos con el ascenso a segunda división», expresó. «Esto ha sido para la alegría de nuestra maravillosa afición. Los primeros equipos juegan todas las competiciones nacionales, europeas e internacionales: Liga, Copa, Supercopa de España y Champions. Un auténtico logro que hable del eficiente trabajo de las respectivas direcciones deportivas y cuerpos técnicos para que las plantillas no solo se mantengan, sino incrementen su competitividad para alcanzar los objetivos que nos marcamos y poder soñar en grande».

La Ciudad del Deportiva y el grupo Apollo

Por otro lado, Enrique Cerezo actualizó el estado de la construcción de la Ciudad del Deporte en el entorno del Metropolitano. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia anuló el proyecto ya que la tramitación administrativa vulneró los principios esenciales del procedimiento, pero el presidente mantiene su línea sacando pecho de la viabilidad del proyecto: «Va a ser una de las ciudades envidia de Europa. Este proyecto que avanza a gran ritmo va a cambiar la imagen y dimensión del club multiplicando su oferta y los servicios que prestamos no solamente a todos los vecinos, sino también a todos los ciudadanos de Madrid y turistas que quieran disfrutar de las ofertas de ocio y deporte que podremos ofrecer antes de que acabe la próxima temporada», comentó.

«Puedo afirmar con orgullo que el futuro del club no puede ser más ilusionante. En los primeros meses del año está previsto que incorporemos a un nuevo socio que ha apostado por el Atlético y nos ayudará a seguir construyendo un club cada año más fuerte, que es lo que todos queremos», concluyó.