Sony la descartó y ahora es la película de récord en Netflix: 37 millones de reproducciones en sólo 3 días

El mundo de las plataformas ha vuelto a hacer de las suyas con otra de esas películas que destinada en un principio para una proyección en salas, ha terminado encontrando el éxito dentro de la audiencia de un terminal de streaming: Embestida ya es un triunfo en Netflix, tras ser descartada por Sony Pictures.

Estrenada el pasado 10 de abril en el catálogo de la «Gran N roja», esta historia de catástrofes y tiburones se ha convertido en un fenómeno viral con 37 millones de visualizaciones en pocos días. Encontrando de esta forma una oportunidad en el mercado de vídeo bajo demanda, después del ostracismo de la major de origen nipón. Pues Sony fue quien originalmente desarrolló un proyecto que al final, decidió cancelar a pocos meses de su llegada a la cartelera. Es entonces cuando la marca de Ted Sarandos decidió intervenir y comprar la cinta para su abanico de contenidos.

Las motivaciones detrás de la retirada de Sony tienen mucho que ver con la estrategia de reducir riesgos por parte de la dirección de Tom Rothman. En la compañía no quieren estrenar en el patio de butacas proyectos que no pertenezcan ya a franquicias potentes. Más aún si estos, aparte de no formar parte de una gran IP, pertenecen a un género al que no le pronosticaban un gran desempeño en el box office. Surgiendo como una alternativa fantástica, Netflix hizo una oferta que lograba cubrir los costes de producción, garantizando ganancias para Sony y obteniendo Embestida así, un espacio acorde para brillar ante una audiencia que no poseía la barrera comercial de tener que asistir al patio de butacas.

‘Embestida’ arrasa en Netflix

El estreno simultáneo de Embestida en Netflix ha logrado alcanzar un efecto viral en todo el mundo. Un crecimiento paralelo a la falta de grandes estrenos del momento.

La trama de la película dirigida por Tommy Wirkola (Noche de paz) nos pone en la piel de los habitantes de un pueblo costero sobre pasados por un huracán catastrófico que inunda toda la localidad. Pero ese no es el único riesgo, pues deberán sobrevivir a una oleada de hambrientos tiburones que ahora, campan a sus anchas por las calles repletas de agua.

En el elenco encontramos a Phoebe Dynevor (Los Bridgerton), Whitney Peak (La escalofriantes aventuras de Sabrina), Djimon Hounsou (Gladiator), Gemma Dart ( Juego sucio) y Stacy Clausen (Espíritu libre), entre otros.

Embestida no representa la única ocasión en la que un proyecto de Sony es descartado para salas y se apunta un tanto en el catálogo de Netflix. Antes de ella Los Mitchell vs. las máquinas o Las guerreras k-pop ocuparon ese puesto de victoria viral sobre el dubitativo terreno de la exhibición.

La película más vista en todo el mundo

Actualmente, Embestida lidera el ranking viral de Netflix liderando el top 10 de películas más vistas de habla inglesa. Con sólo una semana en la lista, la cinta acumula casi 38 millones de visualizaciones siendo la número uno en 82 países, entre ellos España. Así esta por el momento, el top global: